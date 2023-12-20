Вертолет NASA снял на Марсе обломки инопланетного аппарата

📷 Фото

Опубликовано: 20.12.2023 12:09 , Обновлено: 20.12.2023

Вертолет NASA Ingenuity сделал невероятные снимки инопланетных обломков на поверхности Марса, вызвав ажиотаж в Интернете. Фотографии были сделаны вертолетом НАСА, получившим также название Marscopter, и первым летательным аппаратом, совершившим полет на другой планете.

На снимках, сделанных в апреле 2022 года, видны разрушенные обломки некоего аппарата на поверхности Марса. Они на самом деле инопланетные - это часть спускаемого земного аппарата, который и привез на Марс вертолет и марсоход Perseverance.

Всего Ingenuity совершил 67 полетов и готовится к самому продолжительному на сегодняшний день.

В интервью NY Times Иэн Кларк, инженер, работавший над парашютной системой Perseverance, сказал: “В этом определенно есть научно-фантастический элемент. От этого веет чем-то потусторонним, не так ли?”

“Говорят, что картинка стоит 1000 слов, но она также стоит бесконечного инженерного понимания”, - рассказал представитель NASA.

“У Perseverance была самая задокументированная посадка на Марс в истории, камеры показывали все, от надувания парашюта до приземления. Но снимки Ingenuity предлагают другую точку зрения”, - заявил Иэн Кларк.

По словам инженера, такие списки могут помочь специалистам NASA определить, все ли системы сработали по маске штатно. Что поможет в планировании новых миссий на Марс.

Кстати, NASA планирует полет не только на Марс. В планах агентства - миссия Mars Moon eXploration (MMX). Запуск космического аппарата JAXA (Япония) запланирован на сентябрь 2024 года для изучения марсианского спутника Фобоса и сбора образцов с его поверхности для возвращения потом на Землю.

Научные цели миссии состоят в том, чтобы исследовать, являются ли марсианские спутники захваченными астероидами или фрагментами, которые образовались после гигантского столкновения с Марсом другого космического тела. Также учёные получить новые знания о процессе формирования Марса и планет земной группы, прояснить механизмы эволюции поверхности марсианских спутников и Марса, и получить новое представление о история системы Красной планеты.

Целью проекта также является совершенствование технологий для будущих исследований планет и естественных спутников, процедур космического путешествия и методов отбора проб.