NASA показало видео лавовых пейзажей спутника Юпитера Ио

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Опубликовано: 23.04.2024 20:13 , Обновлено: 23.04.2024

В декабре 23 и феврале 24 годов космический корабль «Юнона» приблизился к Ио, одному из спутников Юпитера. Эксперты NASA обработали данные, собранные зондом, и создали анимацию, показывающую с высоты птичьего полета одну из гор и озеро остывающей лавы на Ио.

Спутник Юпитера Ио немного больше земной Луны. Это также третий по величине спутник Юпитера и четвертый во всей Солнечной системе. А ещё это самое активное вулканическое место в нашей Солнечной системе. Поверхность этого спутника до сих пор усеяна извергающимися вулканами и огромными лавовыми озерами.

Вулканическую активность на Ио стимулирует мощная гравитация Юпитера, которая заставляет спутник деформироваться. Орбита Ио вокруг газового гиганта эллиптическая, а это означает, что гравитационное влияние Юпитера меняется, меняя форму его луны по мере ее вращения. Амплитуда этих деформаций может достигать 100 метров. Это вызывает трение внутри спутника. В результате генерируется огромное количество тепла, которое выделяется в результате вулканической активности.