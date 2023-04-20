Сверхтяжелый корабль Илона Маска Starship взорвался. Что произошло?

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Опубликовано: 20.04.2023 16:59 , Обновлено: 20.04.2023

Компания Илона Маска SpaceX 20 апреля запустила свою сверхтяжелую ракету Starship. Однако что-то пошло не так и она взорвалась.

Как было видно в прямом эфире, после достижения высоты в 38 км ракета вошла в неконтролируемое вращение. Произошел взрыв.

Предположительно, у космического корабля возникли проблемы с отделением первой ступени, пишут СМИ.

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SpaceX сообщил в Twitter, что работа над Starship продолжится. Там пообещали изучить проблемы, возникшие при отделении первой ступени.

Впрочем, Илон Маск предупредил, что на любом этапе полета может случиться что-то непредвиденное.

«Есть миллион способов, по которым эта ракета может выйти из строя. Я мог бы продолжать часами», — сказал он.

Starship — самая мощная ракета в мире, ее Илон Маск планирует использовать в будущем для полетов на Луну и Марс. Полет должен был продлиться около 1,5 часов. Планировалось, что за это время корабль достигнет скорости 28 160 км/ч, поднимется на высоту 234 км и облетит часть нашей планеты.

Подробнее о ракете можно почитать по ссылке:

SpaceX назначила запуск самой большой ракеты в мире на 20 апреля. Где смотреть трансляцию?