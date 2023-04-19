SpaceX назначила запуск самой большой ракеты в мире на 20 апреля. Где смотреть трансляцию?

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Опубликовано: 19.04.2023 17:49 , Обновлено: 20.04.2023

Компания SpaceX заявила, что запуск ракеты Starship запланирован на 20 апреля – это одна из любимых дат исполнительного директора компании Илона Маска. Первая попытка была отложена из-за выявленной неисправности пару дней назад, 17 апреля.

Но даже 20 апреля старт может и не произойти. В своем твите Илон Маск написал, что команда столкнулась со “множеством проблем”, и предположил, что запуск ракеты снова могут отложить.

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Будем надеяться, что все получится. И “звездный корабль” отправится на орбиту Земли. Полет самой большой ракеты в мире ознаменует новую эпоху в освоении космоса человечеством. Ее мощности хватит для полетов на Луну и Марс, обещают в SpaceX.

62-минутное окно для полета откроется в 9:28 утра по восточному времени США (16:28 по минскому времени). Официальную прямую трансляцию можно будет посмотреть тут:

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Полет запланирован с базы компании Starbase близ деревни Бока-Чика в Южном Техасе. Веб-трансляция SpaceX должна начаться за 45 минут до старта.

Первый полет Starship от SpaceX нужен для испытания сверхтяжелого ракетоносителя (Booster 7), который планируется выпускать многоразовым. Высота ракеты достигает колоссальных 120 метров, что делает его самой высокой и мощной ракетой в мире.

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Для сравнения, одно из самых высоких зданий в Беларуси - 34-этажный небоскрёб “Парус” достигает высоты 114 метров (крыша) и 133 метров (антенна).[/info_b]

Сверхтяжелая первая ступень Starship оснащена 33 двигателями Raptor, работающими на метане.

В успешном запуске ракеты заинтересованы и в НАСА. Американское космическое агентство заплатило SpaceX за создание версии транспортного средства для доставки астронавтов с лунной орбиты на поверхность Луны для миссий Artemis III и IV позже в этом десятилетии.

Куда полетит в четверг?

Во время тестового полета Starship пролетит часть пути вокруг Земли, стартовав из Техаса и приземлившись в водах у берегов Гавайев. Космический корабль, предназначенный для полета в четверг, упадет в океан и затонет. Его не будут сажать на платформу, как это делают с меньшими по размеру ракетами Falcon.

Илон Маск в воскресенье вечером сказал, что ключевой целью полета будет - увести ракету на достаточное расстояние от места старта без того, чтобы что-то пошло не так. “Только, чтобы не взорвала стартовую площадку”, - оптимистично сказал глава SpaceX.

Примерно через восемь минут после запуска сверхтяжелая ступень-носитель упадет в Мексиканском заливе. Сам же Starship должен подняться на высоту 240 километров. Корабль примерно через 90 минут после запуска должен упасть в Тихом океане примерно в 100 километрах к северу от острова Кауаи.

Впрочем, Илон Маск предупредил, что на любом этапе полета может случиться что-то непредвиденное. “Есть миллион способов, по которым эта ракета может выйти из строя, - сказал мистер Маск. - Я мог бы продолжать часами”.