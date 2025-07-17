Спасение от неизлечимой болезни? В Великобритании родились здоровые дети с ДНК от трёх человек

Опубликовано: 17.07.2025 20:57 , Обновлено: 17.07.2025

В Великобритании родились восемь детей, зачатых с использованием генетического материала от трёх человек. Клиника по лечению бесплодия в Ньюкасле сообщила, что этот инновационный метод ЭКО изобрели, чтобы предотвратить передачу детям тяжёлых наследственных заболеваний.

По информации клиники, на свет появились четыре мальчика и четыре девочки, включая одну пару однояйцевых близнецов. У них не было выявлено симптомов митохондриальных заболеваний, риск которых у них был генетически.

В чём суть метода?

Митохондриальные заболевания — это группа неизлечимых и часто смертельных недугов, которые передаются от матери ребёнку. Они могут вызывать повреждение мозга, отказ внутренних органов и эпилепсию. Это происходит из-за дефектов в ДНК митохондрий — клеточных структур, отвечающих за преобразование пищи в энергию.

Новая терапия позволила создать эмбрион, который получает ядерное ДНК (отвечающее за внешность и другие наследственные признаки) от биологических матери и отца, но при этом «заимствует» здоровые митохондрии у женщины-донора. Таким образом, ребёнок не наследует дефектное митохондриальное ДНК от матери, сообщил RMF24 со ссылкой на BBC.

Технически это выглядит так. Из яйцеклетки матери извлекается ядро, которое затем переносится в лишённую собственного ядра яйцеклетку донора со здоровыми митохондриями. После этого реконструированная яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидами отца.

«Это замечательно»

Как сообщили врачи, у одного из детей наблюдался нерегулярный сердечный ритм, который успешно лечится, а у другого был случай эпилепсии, который прошёл сам по себе. При этом, по мнению специалистов, эти случаи не связаны с дефектами митохондрий.

«Видеть облегчение и радость на лицах родителей этих детей после такого долгого ожидания и страха — это замечательно», — привело BBC слова профессора Бобби МакФарланда, директора клиники.

Из-за этических вопросов, связанных с наличием у ребёнка генетического материала от трёх человек, эта процедура строго регулируется и легальна лишь в нескольких странах. По оценкам, примерно один из пяти тысяч детей в мире рождается с митохондриальным заболеванием. Специалисты в Ньюкасле предположили, что по этому методу ежегодно будет рождаться от 20 до 30 детей.

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