НАСА успешно разбило свой космический аппарат об астероид. Вот почему это важно для всех землян

🎥 Видео

Опубликовано: 27.09.2022 13:34 , Обновлено: 03.10.2022

Аппарат НАСА успешно врезался в астероид Диморфос (или его ещё называют просто Диоморф) в 11 млн километров от Земли. Миссия, известная как Dart, ознаменовала первую попытку человечества сменить траекторию небесного тела с целью выяснить, можно ли успешно отклонить большой астероид, который когда-то может нестись прямо к нашей планете.

Американский космический аппарат столкнулся с астероидом на скорости 24 тыс километров в час. Видео, транслируемое в прямом эфире, показало, как усеянная валунами поверхность астероида появляется на экранах, а потом все исчезает. Учёные НАСА зале управления полетом были в восторге от устроенной катастрофы.

По словам заместителя руководителя программы Dart Елены Адамс, астероид попал “практически в яблочко”: “Хотя мы знали, что собираемся нанести удар. Все мы затаили дыхание. Я немного удивлен, что никто из нас не потерял сознание”.

Команды ученых НАСА и Университета Джона Хопкинса обнимали друг друга и кричали от радости, когда было подтверждено успешное столкновение аппарата Dart с Диморфосом.

Вскоре после столкновения Лори Глейз, директор отдела планетарных наук НАСА, объявила это “новой эрой человечества”.

“[Это] эпоха, в которой у нас потенциально есть возможность защитить себя от опасного столкновения с астероидом, - заявил Глейз. - Как это поразительно! У нас никогда раньше не было такой возможности”.

Самсон Реони, наблюдатель миссии от лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса, был столь же восторжен по поводу достижения, “меняющего правила игры”.

“Это тот случай, когда наука, инженерия и великая цель - планетарная оборона - объединяются, и, знаете, это создает такой волшебный момент, как этот”, - заявил он.

Цель теста - определить, является ли преднамеренное столкновение космического аппарата с астероидом эффективным способом изменения его траектории. Напомним, что относительно похожая стратегия, включающая ядерную ракету, а не беспилотный космический корабль, потерпела неудачу в ключевой момент фильма 1998 года о планетарной катастрофе “Столкновение с бездной”.

На пресс-конференции после завершения миссии Dart ученые описали ее как успешную, но предупредили, что пройдет около двух месяцев, прежде чем они узнают, удалось ли космическому аппарату достичь своей конечной цели - изменить траекторию Диморфоса.

Было ли столкновение достаточной силы, чтобы сдвинуть астероид с его курса, еще предстоит выяснить, и ученые проведут следующие недели, отслеживая скорость и перемещения астероида и производя расчеты. Несмотря на это, Адамс сказал: “Земляне должны спать лучше. Я определенно буду”.

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