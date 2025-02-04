"Противоположности не притягиваются" - Учёные объяснили, почему пары часто похожи как брат и сестра

Опубликовано: 04.02.2025 15:01 , Обновлено: 14.03.2025

Наверняка среди ваших знакомых есть несколько пар, глядя на которые вы замечали их очевидное внешнее сходство. Возможно, вы и ваша половинка тоже слышали что-то подобное от знакомых. Оказывается, у этого феномена есть научное объяснение. Telegraf.news узнал, как это обосновала наука.

Истории о похожих друг на друга парах с разной периодичностью встречаются у многих в жизни. А в соцсетях есть целый тренд, в котором парни и девушки, состоящие в отношениях, демонстрируют своё внешнее сходство. Почему так происходит?

https://www.tiktok.com/@nidreet/video/7297989032712195334?q=%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B8&t=1738668807040

По словам доцента кафедры психологии Калифорнийского государственного университета доктора Карен Ву, влюбленные часто выбирают партнеров, похожих на них самих, и этому научное обоснование.

Виной всему психология, а именно такие её факторы, как внутригрупповая предвзятость, скрытый эгоизм, эффект близости, сексуальный импринтинг и многое другое.

Так, люди, как правило, более привлекаются представителями тех же физиологических групп, что и они сами, например, своей расовой или возрастной группы.

Более того, исследования показали, что людей на самом деле привлекают «морфологии» их собственных лиц.

Так, в одном эксперименте исследования 2013 года учёные сгенерировали изображения лиц с чертами их типажа иобнаружили, что среди этих портретов и других изображений различных людей люди чаще отдавали предпочтение портретам с их “морфологией”, как более симпатичным.

https://www.tiktok.com/@rabiossaa/video/7434586976696749367?q=%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B8&t=1738668807040

По мнению исследователей, это как раз и говорит о скрытом эгоизме. Многие люди предпочитают партнеров, похожих на них самих, из-за эффекта узнаваемости, а для каждого нет ничего более знакомого, чем его собственное лицо. Именно поэтому людей тянет к тем, кто внешне на них похож.

Помимо поиска собственного лица, люди также могут подсознательно искать в потенциальных партнерах лица своих родителей. Этот психологический феномен называется сексуальным импринтингом.

Ранние исследования показали, что с раннего возраста дети начинают ассоциировать своих родителей с тем, как должен выглядеть их желаемый партнер. Однако немалую лепту в этот процесс вносит эмоциональная близость человека со своими родителями. Чем более они близки, тем вероятнее, что человек будет подсознательно искать кого-то похожего на свою мать или отца.

Также не всегда сходство может заключаться в схожести лиц. Многие ищут партнеров, чье телосложение соответствует их собственному.

Исследования показывают, что у супругов, как правило, схожи индексы массы тела, вес и рост, хотя, когда речь идет об ИМТ, весе и физической форме, сходство может быть обусловлено и факторами образа жизни, замечает доктор Ву.

Все это, по мнению экспертов, противоречит старой поговорке о том, что «противоположности притягиваются». Как оказалось, существует очень мало исследований, которые бы подтверждали такое положение вещей.

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