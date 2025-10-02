Появилось видео редкого метеора-грейзера над Беларусью. Встретимся с ним снова?

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Опубликовано: 02.10.2025 10:00 , Обновлено: 02.10.2025

В официальном Telegram-канале минского планетария 1 октября выложили видео редкого метеора-грейзера, который ночью 26 сентября 2025 года пересек почти всю территорию Беларуси с востока на запад. Специалисты не исключили возможности, что когда-нибудь земляне ещё встретятся с ним снова.

Редкий метеор-грейзер засекли в небе камеры Белорусской метеорной сети 26 сентября 2025 года в 23:51 по минскому времени. По расчётам специалистов, метеороид, его породивший, прилетел из области космического пространства где-то между Сатурном и Ураном на огромной скорости в 70,3 км/с.

“Такая высокая скорость, близкая к верхнему теоретическому пределу, объясняется тем, что он летел навстречу движению Земли практически лоб в лоб. Метеороид вошел в атмосферу почти параллельно поверхности Земли, прошел верхние слои атмосферы насквозь, не сгорел полностью и продолжил бороздить космическое пространство”, - описали полученные кадры в Минском планетарии.

[inf]Метеоры-грейзеры также называют “коснувшимися” метеорами. По сути, это метеороиды, пролетевшие сквозь земную атмосферу, но не сгоревшие в ней, а продолжившие движение в космическом пространстве. От обычных метеоров их также отличают очень длинные траектории, которые они оставляют в атмосфере. [/inf]

По расчётам специалистов из Минского планетария, первыми метеор-грейзер могли наблюдать жители Витебска - космический гость засветился чуть южнее самого северного белорусского облцентра на высоте 124 км, а затем ушёл в юго-западном направлении. На максимально близкое расстояние к Земле объект приблизился в районе Молодечно, опустившись на высоту около 118 км. Видимый след метеора на ночном небе исчез с радаров вблизи Гродно, на высоте 122 км.

“Таким образом, этот метеороид пересек почти всю территорию Беларуси с востока на запад, проделав за 5,9 секунт путь длиной в 414 км . Но самое главное, он благополучно пережил опасную для него встречу с Землей, и возможно, когда-нибудь мы встретимся с ним снова”, - заявили специалисты.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 28 сентября Минский планетарий поделился видео ярчайшего огненного шара, который пронёсся над белорусским Полесьем в ночь на 22 сентября 2025 года. Специалисты объяснили их природу.

Минский планетарий показал видео ярчайшего огненного шара над Солигорском. Что это было?