Понадобится ядерное оружие? Ученые предупредили об опасном для Земли астероиде

Опубликовано: 27.01.2023 13:19 , Обновлено: 27.01.2023

Австралийские ученые из Университета Кёртина в своем новом исследование пришли к выводу, что будущий астероид, который угрожает Земле, может быть почти неразрушимым. Они предложили некоторые «агрессивные» решения того, что делать, если мы когда-нибудь столкнемся с ним.

Ученые, изучавшие крошечные частицы пыли, извлеченные из потенциально опасного астероида, обнаружили, что так называемые «кучи щебня» (rubble pile), которые представляют собой рыхлые скопления более мелких космических камней, гораздо более прочны, чем предполагалось ранее.

Эксперты пришли к выводу: для того, чтобы столкнуть их с курса Земли, если возникнет такая необходимость, могут понадобиться «более агрессивные подходы». Которые, например, могут включать в себя ядерный взрыв вблизи астероида и использование ударной волны для изменения его траектории.

Специалисты отметили, что миссия НАСА по испытанию двойного астероидного перенаправления (DART), которая намеренно врезалась в астероид в 2022 году, поможет ученым понять, как защитить человечество от этих камней.

Напомним, в сентябре 2022 года аппарат НАСА успешно врезался в астероид Диморфос (или его еще называют просто Диоморф) в 11 млн километров от Земли. Миссия, известная как Dart, ознаменовала первую попытку человечества сменить траекторию небесного тела с целью выяснить, можно ли успешно отклонить большой астероид, который когда-то может нестись прямо к нашей планете.