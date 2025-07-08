Польскому астронавту запретили доступ к российским модулям МКС

Опубликовано: 08.07.2025 08:57 , Обновлено: 08.07.2025

Польский астронавт Славош Узнаньский-Вишневский, который сейчас находится на борту Международной космической станции, провёл пресс-конференцию, на которой поделился подробностями жизни на орбите. Например, он рассказал, что, чувствуя себя в европейском модуле «как дома», он при этом не имеет доступа в российскую часть станции. Но не только.

Астронавт признался, что лучше всего изучил европейский модуль Columbus, где он проводит большую часть экспериментов и даже спит. А вот попасть в другие части МКС он, оказывается, не может, сообщила gazeta.pl.

«Я не имею доступа ко второму Dragon. Это Dragon американского экипажа , к которому у нашего экипажа нет доступа. Не имеем мы также доступа и в российские модули », — заявил Узнаньский-Вишневский.

Куда девается мусор с МКС?

Ещё одним интересным фактом стал рассказ о переработке отходов. По словам астронавта, на МКС, пожалуй, «самая развитая в мире экономика замкнутого цикла».

«Вода рециркулируется из атмосферы, пара, мочи — практически из любого места, откуда её можно добыть. Этот возврат достигает 90-95%, а иногда и 98%», — рассказал он.

А вот твёрдые отходы (от экспериментов, из кухни или биологические) не возвращаются на Землю. Их сортируют, загружают в грузовые корабли, которые после отстыковки просто сжигаются в атмосфере при входе в неё.

Польский астронавт, второй в истории страны и первый на МКС, является частью четырёхместной миссии Axiom-4. Его возвращение на Землю ожидается 10 или 17 июля, в зависимости от окончательной продолжительности полёта.

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