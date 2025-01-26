Поисковики показали, как охотились за "рождественским метеоритом" под Смолевичами. Что удалось найти?

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Опубликовано: 26.01.2025 10:38 , Обновлено: 26.01.2025

Группа поисковиков, которая вместе с сотрудниками Минского планетария искала частички "рождественского метеорита", пролетевшего над Минском и предположительно упавшего в под Смолевичами, поделились первыми находками. В TikTok они опубликовали кадры "полевых поисков" и показали, что в ходе них удалось найти.

Кадры поисков опубликовали в TikTok-аккаунте rodnykray. Авторы ролика показали, как проходят поиски, развернувшиеся в полях под Смолевичами Минской области, и поделились первыми находками.

Как рассказали авторы ролика, расчёт предполагаемого поля разброса “рождественского метеорита” был сделан по данным белорусских специалистов, вычисливших траекторию метеора, при помощи их коллег из Чешской академии наук во главе с профессором Иржи Боровичко. Сами поиски возглавил заведующий Минского планетария Александр Микулич.

Даже несмотря на то, что условия для поисков сложились благоприятные, а сами осколки метеорита упали на поля, найти их на такой обширной территории очень непросто.

“Смотрите, как можно найти в поле метеорит, размеры которого меньше куриного яйца и который похож на обычные камни?”, - рассказали о нюансах поисков волонтёры, участвовавшие в “охоте” на обломки небесного гостя.

Тем не менее, пройдя порядка 15 км, поисковикам удалось найти несколько камней, вызвавших интерес учёных. Их отправили на исследования в Институт геологии.

Тем временем российское издание Sputnik, ссылаясь на членов клуба “Астрономинск”, сообщило об обнаружении сразу нескольких фрагментов метеорита за почти месяц поисков. По их данным, общая масса всех найденных осколков составляет несколько килограммов, однако окончательная экспертиза пока не проведена.













[info_b]В Минском планетарии подчеркнули, “уникальность” находки метеорита, которое может иметь большое научное значение. В случае, если анализ подтвердит предположения учёных, найденные осколки могут стать седьмым известным белорусским метеоритом. Сами “космические камни” в последствии пообещали выставить на всеобщее обозрение в фойе минского планетария в научных и образовательных целях.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщил, что 25 декабря 2024 года в 17:29 камеры Белорусской метеорной сети зафиксировали над Минском ярчайший болид, сравнимый по яркости с полной Луной. Как сообщили в Минском планетарии, метеорит, предположительно, упал в районе Смолевичей. Минский планетарий обратился к жителям населённых пунктов, расположенных в траектории падения метеорита, с просьбой “обращать внимание на необычные камни, которые лежат на поверхности” и сообщать о них учёным.

Жителей Смолевичского района попросили поискать «необычные камни». Под Минском упал метеорит?