Почему луна над Беларусью стала розовой? Объяснили ученые

Опубликовано: 06.04.2023 16:34 , Обновлено: 06.04.2023

Многие белорусы в начале апреля увидели в небе не привычную Луну желтого (или белого) цвета, а с розовым оттенком. Астрофизики объяснили, чем обусловлено такое явление.

По словам ученых, розовый цвет Луны связан с “атмосферными эффектами”. Они получаются за счет того, что сейчас «красный цвет лучей проходит атмосферу практически беспрепятственно».

«Это просто результат атмосферных явлений в природе», — подчеркнули астрофизики агентству Sputnik.

Они также отметили, что «необычность явления в том, что розовый эффект практически такой, же как при лунном затмении», хотя его сейчас нет и не планируется.

Ранее Телеграф писал, что НАСА и Канадское космическое агентство (CSA) объявили имена четырех астронавтах, которые отправятся в полет вокруг Луны на космическом корабле Orion. А сама миссия получила название Artemis II. Но высаживаться на спутнике Земли астронавты не будут.

NASA назвало 4 астронавтов, которые не попадут на Луну. Почему?