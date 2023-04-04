NASA назвало 4 астронавтов, которые не попадут на Луну. Почему?

Опубликовано: 04.04.2023 10:38 , Обновлено: 04.04.2023

НАСА и Канадское космическое агентство (CSA) объявили имена четырех астронавтах, которые отправятся в полет вокруг Луны на космическом корабле Orion. А сама миссия получила название Artemis II. Но высаживаться на спутнике Земли астронавты не будут.

Эта миссия все равно важна, так как станет первым полётом экипажа к Луне в этом столетии. Он станет прорывным этапом к установлению долгосрочного присутствия людей на Луне. Агентства раскрыли имена членов экипажа в понедельник во время мероприятия на Эллингтон Филд недалеко от космического центра имени Джонсона НАСА в Хьюстоне.

“Экипаж “Артемиды II” представляет тысячи людей, неустанно работающих над тем, чтобы доставить нас к звездам. Это их экипаж, это наш экипаж, это экипаж человечества”, - сказал директор НАСА Билл Нельсон.

“У астронавтов НАСА Рида Уайзмана, Виктора Гловера и Кристины Хэммок Кох, а также астронавта CSA Джереми Хансена, у каждого своя история, но вместе они представляют наше кредо: E pluribus unum – Из многих — единое. Вместе мы открываем новую эру исследований для нового поколения звездоплавателей и мечтателей – поколения Артемиды”, - заявил глава НАСА.

Роли в экипаже распределены следующим образом: командир Рейд Уайзман, пилот Виктор Гловер, первый специалист миссии Кристина Хэммок Кох и второй специалист миссии Джереми Хансен.

Примерно 10-дневный полет Artemis II начнется на мощной ракете Space Launch System (SLS), которая отправит в космос обитаемый аппарат Orion. В его ходе будут проверены системы жизнеобеспечения космического корабля Orion и подтверждены возможности и методы, необходимые людям для жизни и работы в глубоком космосе.

“Мы возвращаемся на Луну, и Канада находится в центре этого захватывающего путешествия”, - сказал Франсуа-Филипп Шампань, министр, ответственный за Канадское космическое агентство.

“Благодаря нашему давнему сотрудничеству с НАСА канадский астронавт отправится в эту историческую миссию. От имени всех канадцев я хочу поздравить Джереми с тем, что он находится в авангарде одного из самых амбициозных начинаний, когда-либо предпринимавшихся человечеством. Участие Канады в программе “Артемида” является не только определяющей главой нашей космической истории, но и свидетельством дружбы и тесного партнерства между нашими двумя народами”, - заявил представитель Канады.

Полет пройдет после успешной миссии Artemis I без экипажа, завершенной в декабре 2022 года. В планах НАСА не только база на Луне, но и полет на Марс. “Эта миссия прокладывает путь к расширению исследований человеком дальнего космоса и открывает новые возможности для научных открытий, коммерческих, промышленных и академических партнерств, а также для поколения Artemis”, - заявила директор Центра НАСА имееи Линдона Джонсона Ванесса Вайч.

В рамках миссий Artemis НАСА будет использовать инновационные технологии для исследования большей части лунной поверхности, чем когда-либо прежде. Там собираются сотрудничать с коммерческими и международными партнерами, чтобы создать первую долгосрочную базу на Луне.

“Затем мы воспользуемся тем, что узнаем на Луне и вокруг нее, чтобы совершить следующий гигантский скачок: отправить первых астронавтов на Марс”, - пообещали в НАСА.