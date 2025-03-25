"От нас что-то скрывают" - Спиральная "кротовая нора" в небе над Европой вызвала переполох в соцсетях. Что это было?

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Опубликовано: 25.03.2025 09:17 , Обновлено: 25.03.2025

Жители многих европейских стран - от Германии и Нидерландов до европейской части России - в ночь на 25 марта могли наблюдать необычную спиральную аномалию на звёздном небе. Загадочный след в виде яркого спиралевидного бело-голубого свечения вызвал настоящий переполох в соцсетях. Журналисты Telegraf.news собрали самые впечатляющие фото и видео и попытались узнать, что это было.

Яркую спираль в небе, которая перемещалась с запада на восток, в наших широтах можно было наблюдать примерно в 23:00 по минскому времени. Фотографии и видео этого явления в соцсетях можно найти из самых разных стран, включая Великобританию, Францию, Хорватию, Данию.

































Поскольку мы живём в век высоких технологий, большинство людей уже не удивить тем, что где-то высоко в небе над нами, на орбите Земли жизнь кипит не менее активно, чем внизу. Практически в любую безоблачную ночь на звёздном небе можно разглядеть мерцающий свет МКС или космические поезд Starlink американского миллиардера Илона Маска. И всё же, увидев собственными глазами такое “космическое шоу”, многие не удержались от высказываний в духе теории всемирного заговора.

“Я думаю, что это не природная аномалия, а невольное раскрытие чего-то, что они скрывают от нас. Я думаю, что они отправляются в космические путешествия, открывая “кротовые норы"", - написал один из интернет-пользователей под очередным видео в соцсети Х.

Что это было?

Разгадка спиральной “кротовой дыры” оказалась куда прозаичнее. Большинство экспертов сошлись во мнении, что такой эффект в атмосфере создала ракета Falcon 9 американской компании SpaceX.

Очередной запуск этой ракеты-тяжеловеса был осуществлён как раз в 20:48 по Минску с мыса Канаверал (штат Флорида, США). Согласно официальной информации, озвученной в том числе Национальным управлением военно-космической разведки США, SpaceX успешно вывела на орбиту американский разведывательный космический аппарат NROL-69.

Как пояснили специалисты, такой оптический эффект в виде спирального свечения, предположительно, является результатом слива топлива из баков ракеты.

Ранее Telegraf.news рассказал о другом “космическом шоу”, вызванным на этот раз неудачным испытанием компании SpaceX. Их сверхтяжёлый космический корабль Starship в начале марта этого года взорвался в космосе через несколько минут после запуска со стартовой площадки в Техасе, США, породив впечатляющий “звёздный дождь”.

SpaceX потеряла вторую ракету Starship за год. Американцы поделились видео «звёздного дождя» после взрыва