Нобелевскую премию-2024 по литературе дали за прозу, которая раскрывает "хрупкость человеческой жизни"

Опубликовано: 10.10.2024 15:56 , Обновлено: 10.10.2024

Сегодня в Стокгольме вручили Нобелевскую премию по литературе. Лауреатом в этой области стала 53-летняя писательница из Южной Кореи Хан Ган, чья "глубокая поэтическая проза бросает вызов историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни".

Организаторы престижной международной премии отметили, что Хан Ган обладает “уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мёртвыми”, а в своём поэтическом и экспериментальном стиле стала буквально “новатором в современной прозе”.

Главным литературным прорывом этого года стал её роман “Вегетарианка”, в котором рассказывается о жестоких последствиях отказа главной героини от мяса. К слову, в 2016 году он принёс Ган Букеровскую премию, а в прошлом году писательница стала лауреатом французского «Приза Медичи» за роман «Я не прощаюсь».

[info_b]Нобелевская премия подразумевает денежное вознаграждение в размере 11 миллионов шведских крон (1 миллион долларов) из наследства, оставленного её создателем, шведским изобретателем Альфредом Нобелем. Лауреаты приглашаются на церемонию вручения наград 10 декабря, в годовщину смерти учёного.[/info_b]

Кто такая?

Хан Ган родилась в 1970 году в южнокорейском городе Кванджу, откуда в 9 лет переехала в Сеул. У неё профессиональное литературное образование, а её отец — известный романист. В 2017 году в интервью британской газете The Guardiаn она призналась, что с подросткового возраста страдает от мигреней.

“Когда приходит мигрень, я прекращаю работать, читать, заниматься рутиной, поэтому это всегда делает меня скромной, помогает осознать, что я смертна и уязвима. Возможно, если бы я была на 100% здорова и энергична, я не смогла бы стать писателем», — отмечала ранее Хан Ган.

Шведская писательница Анна-Карин Палм, член Нобелевского комитета по литературе, посоветовала читателям начинать знакомство с творчеством писательницы с романа «Человеческие поступки» о студенческих волнениях в Кванджу в 1980 году, передал телеканал CNN. “Произведение показывает, как живые и мёртвые всегда переплетены, и как такого рода травмы остаются у людей на протяжении поколений”, — отметила Анна-Карин Палм.

[info_b]С 1901 по 2023 годы было присуждено 116 Нобелевских премий по литературе. Самым молодым лауреатом в 1907 году стал 41-летний Редьярд Киплинг, а самым пожилым — Дорис Лессинг, которая в 2007 году получила награду в возрасте 87 лет. Интересно, что в основном лауреатов выбирают по совокупности творчества, однако девять человек получили премию за конкретное произведение.[/info_b]

[totalpoll id=“945984”]

Ранее Telegraf.news писал, что Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук объявил лауреатов престижной премии в области химии. Ими стали Дэвид Бейкер — «за вычислительный дизайн белков», а также Демис Хассабис и Джон Джампер из дочерней компании Google за то, что сумели решить полувековую проблему — «предсказать структуры белков».

Нобелевскую премию-2024 по химии вручили за «дизайн белков» и решение проблемы, с которой не могли справиться 50 лет