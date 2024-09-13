Пьяные черви, голубиные ракеты и животные, дышащие через анус. В США вручили Шнобелевскую премию - 2024

Опубликовано: 13.09.2024 09:41 , Обновлено: 13.09.2024

В Массачусестком технологическом институте (США) в четверг, 12 сентября, состоялась официальная церемония вручения Шнобелевской премии, которую также называют "Антинобелевкой". В этом году лауреатами премии стали авторы исследований, которые подарили миру, например, знания о том, что млекопитающие способны дышать через анус, черви - опьянеть, а у растений есть своё подобие "зрения".

[info_b]Шнобелевская премия представляет собой пародию на престижную международную награду — Нобелевскую премию. Её ежегодно с 1991 года вручают десяти лауреатам за научные достижение, “заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься”. Победителю помимо всемирного признания и возможности выступить с лекцией перед широкой публикой достаётся награда в 10 триллионов зимбабвийских долларов (около 0,4 доллара США), которую вручают одной банкнотой, имеющей скорее лишь коллекционную ценность.

Кстати, свою лекцию лауреаты обязаны проводить в формате “24/7”: учёным на выступление даётся лишь 24 секунды и семь слов, после которых их ждёт традиционное для церемонии метание бумажных самолетиков.[/info_b]

На церемонии вручения Шнобелевки

В этом году среди десятка Шнобелевских лауреатов оказались японские ученые, которые доказали, что млекопитающие могут дышать через ану с. Они провели серию испытаний на мышах, крысах и свиньях и обнаружили, что животные поглощают кислород, поступающий через прямую кишку, назвав этот процесс “энтеральной вентиляцией”. Результаты исследования легли в основу клинического испытания, призванного выяснить, может ли данная процедура лечить дыхательную недостаточность.

Ещё одна Шнобелевка в этом году ушла посмертно американскому психологу-бихевиористу Берресу Фредерику Скиннеру. Ещё в годы Второй Мировой войны он возглавлял проект “Голубь”, авторы которого предложили размещать в носу боевых ракет почтовых голубей и использовать их в качестве “биологической системы наведения”. Голубей предлагалось натренировать так, чтобы они, сидя на носу ракеты, распознав цель, клевали специальный экран и наводили ракету.

Схема из эксперимента проекта "Голубь"

Шнобелевку по химии получила группа учёных из Нидерландов, которые использовали хроматографию для разделения пьяных и трезвых червей (оказалось, что этанол воздействует на червей схожим образом, что и на человека, изменяя, например, траеторию движения червей). И всё это во имя науки о полимерах. Главной целью учёных было изучение активной материи полимеров, состоящих из агентов, способных извлекать энергию из окружающей среды и превращать ее в механическую силу.

Доктор Сол Ньюман из Оксфордского университета получил премию по демографии за “детективную исследовательскую работу”, доказавшую, что так называемые долгожители , как правило, проживают в местах, где плохо велись записи о рождении и смерти, процветают канцелярские ошибки и мошенничество с пенсиями.

Лауреаты Шнобелевки по химии

Профессор Роман Хонсари, краниофациальный хирург в одной из университетских клиник в Париже, и его коллеги получили премию по анатомии за ” глобальное исследование завитков волос ”. Их исследование показало, что в то время как у большинства людей волосы на голове закручиваются по часовой стрелке, у жителей южного полушария наблюдается обратная тенденция - в больше случаев завитки идут против часовой стрелки.

Премии в области ботаники досталась в этом году присуждена Джейкобу Уайту из США и Фелипе Ямашите из Германии за доказательства того, что южноамериканское растение Boquila trifoliolata может имитировать листья пластиковых растений, рядом с которыми оно находится. Это привело их к теории о наличии “простейшего зрения” у растений .

Ещё одну Шнобелевку присудили 50 исследователям, доказавшим теоретически и с помощью 350 757 экспериментов, что подброшенная в воздух монета , как правило, приземляется той же стороной вверх, которой была обращена в начале эксперимента.

Премию по физике вручили Джеймсу Ляо из Университета Флориды за комплексное исследование того, как плавает мёртвая форель. Сам учёный признался, что, по сути, его открытие сводится к тому, что ” живая рыба двигается больше, чем мёртвая ”.

Премию по медицине вручили швейцарско-немецко-бельгийской группе за демонстрацию того, что поддельные лекарства , вызывающие болезненные побочные эффекты, могут быть более эффективными для пациентов, чем поддельные лекарства, не вызывающие болезненных побочных эффектов.