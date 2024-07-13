Аппарат, созданный человеком, впервые разогнался до 635 266 км/ч. В NASA назвали, какой скорости достигнет в ближайшее время

Опубликовано: 13.07.2024 17:30 , Обновлено: 13.07.2024

Космический зонд Parker Solar Probe, созданный и запущенный НАСА к Солнцу, смог достичь просто невообразимой ещё недавно скорости. В июне космический аппарат совершил еще один облет Солнца, преодолев рекордное расстояние. Кроме того, Parker достиг самой высокой скорости в истории человечества.

Зонд установил новый рекорд максимального приближения к Солнцу. Во время своего полета в перигелии он находился всего в 7,26 млн км от поверхности звезды. Это очень очень и очень близко. Для сравнения орбита ближайшей к Солнцу планеты Меркурий составляет в среднем 58 миллионов километров. А у Земли орбита ещё дальше - около 150 миллионов километров.

Но не менее важным достижением стала скорость Parker Solar Probe. Аппарат разогнался ло ошеломляющих 635 266 км/ч! Ни одна машина, созданная человеком никогда не двигалась так быстро.

Но в NASA на это не останавливаются. 24 декабря 2024 года космический зонд начнет первый из трех заключительных проходов вблизи Солнца. Это будут самые близкие сближения: солнечный зонд Паркер приблизится к нашей звезде на расстояние примерно 6,9 млн километров. При этом скорость Parker приблизится к 700 000 км/ч.

И хотя такие скорости могут ошеломить, для освоения дальнего космоса и полета к другим звёздам их пока недостаточно. Для сравнения, скорость света составляет 300 000 км/с. До ближайшей звёздной системы 4,37 световых года. А значит для достижения Альфа Центавра со скоростью 700 000 км/ч потребуется гораздо больше времени (примерно 59 миллионов лет), чем существует человечество.

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