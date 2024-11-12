"Не до конца понимаем" - В NASA ответили, зачем госпитализировали 4 астронавтов после прибытия из космоса

Опубликовано: 12.11.2024 15:22 , Обновлено: 12.11.2024

Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) раскрыло некоторые подробности инцидента, из-за которого в конце октября пришлось госпитализировать всех четырёх астронавтов, прибывших из затянувшейся миссии на Международной космической станции.

Конкретные диагнозы и причины госпитализации членов миссии миссии NASA Crew-8 в Агентстве озвучивать отказались, сославшись на “врачебную тайну” и необходимость “обеспечить упорядоченный ход рабочих процессов”, передал специализированный портал Space.com.

[info_b]В состав миссии NASA Crew-8 вошли три американских астронавта — Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Жанетт Эппс и россиянин Александр Гребенкин из «Роскосмоса». Миссия стартовала к МКС 3 марта и первоначально предполагалось, что экипаж вернется на Землю в августе. Однако из-за ряда задержек обратный рейс был отложен до начала октября, а предполагаемое 180-дневное пребывание на МКС увеличилось до 235 дней.[/info_b]

На последней пресс-конференции, которая состоялась 8 ноября, представители NASA сообщили, что троих из четырёх астронавтов медики отпустили после осмотра в тот же день, четвёртому пришлось остаться на ночь “в качестве меры предосторожности”. В агентстве признались, что этим астронавтом был один из астронавтов NASA, но конкретную фамилию называть не стали.

На предыдущей пресс-конференции сообщалось, что астронавта выписали из больницы на следующий же день и он чувствует себя хорошо. Однако и спустя неделю в NASA отказались называть ни конкретную болезнь, ни её симптомы, сославшись на необходимость защиты частной жизни астронавта.

“Космические полёты — это то, чего мы до сих пор не до конца понимаем; иногда мы сталкиваемся с вещами, которых не ожидаем. Это был один из таких случаев, и мы всё ещё собираем воедино все детали”, — заявил один из пилотов Crew-8, Майкл Барратт.

Ранее Telegraf.news рассказа, что NASA отправило в госпиталь всех четырёх членов экипажа Crew-8, которые утром 25 октября вернулись с Международной космической станции (МКС). Причины госпитализации астронавтов в агентстве публично не объяснили.

NASA без объяснений отправило в госпиталь 4 астронавтов, только что вернувшихся из космоса