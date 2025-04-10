NASA предложило 3 млн долларов за идею, как переработать 96 мешков с фекалиями астронавтов на Луне

Опубликовано: 10.04.2025 07:44 , Обновлено: 10.04.2025

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило конкурс идей, в котором могли принять участие граждане любой страны, в том числе, Беларуси. Победителю пообещали 3 миллиона долларов. Для этого необходимо изобрести эффективный способ переработки мусора в космосе. Оказалось, что пока не решённую проблему представляют в том числе десятки мешков с фекалиями, которые оставили астронавты на Луне более полувека назад.

Как сообщило американское издание New York Post, 96 мешков с фекалиями, мочой и рвотой были оставлены на естественном спутнике Земли астронавтами - участниками миссии “Аполлон”, чтобы облегчить свой космический аппарат. Американское космическое агентство давно хочет придумать, как переработать эти биологические отходы, которые в условиях космоса не разлагаются, в воду, энергию и удобрения. Собственных идей оказалось недостаточно, поэтому был запущен проект LunaRecycle Challenge, в котором пригласили поучаствовать всех желающих.

“NASA стремится к устойчивому освоению космоса. Готовясь к будущим пилотируемым космическим миссиям, нам нужно будет подумать о том, как минимизировать различные потоки отходов, включая твердые отходы, а также как хранить, обрабатывать и перерабатывать их в космической среде, чтобы они как можно реже возвращались на Землю”, — пояснили острую необходимость в решении проблемы в агентстве.

В конце 1960-х и начале 1970-х годов астронавтам “Аполлона” пришлось оставить на Луне часть своих вещей, причём не только собственные отходы жизнедеятельности, но и использованные скафандры, некоторое техническое оборудование. Всё для того, чтобы освободить место для собранных ими лунных образцов.

Новость Телеграф

Но теперь, когда NASA всерьёз готовится снова отправлять людей на Луну, причём в долгосрочные миссии в рамках своей программы “Артемида”, создать там постоянный обитаемый модуль, агентство надеется найти эффективный способ избавиться от отходов, ведь забирать их с собой на Землю означает существенно увеличивать стоимость полётов и усложнять процесс. Гораздо целесообразнее, по мнению специалистов NASA, разработать технологию, которая позволит перерабатывать все твердые отходы, образующиеся в ходе космических полетов, на месте, получая из них ещё и дополнительные ресурсы, нехватка которых, как полагают организаторы космических миссий, будет стоят довольно остро.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года Всемирный фонд памятников (WMF) включил Луну в список объектов, которые могут исчезнуть из-за нерегулируемого космического туризма. В организации пришли к выводу, что потенциальные мародёрства и коммерческие полёты представляют опасность для артефактов, оставленных на Луне в результате высадки астронавтов.

Всемирный фонд памятников включил Луну в список культурных объектов, которые находятся под угрозой