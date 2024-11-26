NASA обнаружило гигантские "паутины" на ранее неисследованном участке Марса. При чем тут инопланетяне?

Опубликовано: 26.11.2024 10:54 , Обновлено: 26.11.2024

NASA обнаружило на Марсе загадочные огромные «паутины» на никогда ранее не исследованном участке Марса, ближе к экватору. Они могут быть связаны с инопланетянами, сообщило 25 ноября Daily Mail.

По информации издания, марсоход Curiosity отправили на исследование этих причудливых структур, покрывающих марсианскую пустыню протяженностью от 9 до 19 км, в поисках признаков того, что в этом давно заброшенном мире когда-то существовала инопланетная жизнь.

Геологи подозревают, что “паутины - это гигантская версия типа кристаллизованных минералов, известных как «коробчатые», которые появляются в некоторых пещерах на Земле.

Некоторые из самых паутинообразных коробчатых пещер Америки можно увидеть на потолке пещеры Винд в Северной Дакоте. Паутинообразные формы образуются в результате того, что вода из карбоната кальция просачивается в трещины между более мягкими породами, затвердевает в кристаллы и остается в виде паутинистой решетки, когда эти породы со временем разрушаются.

На фото: Национальный парк Wind Cave в Северной Дакоте, на потолке которого находятся одни из самых паутинных «коробок» Америки

Но разросшаяся сеть на Марсе площадью более 3 800 акров отличается тем, что она, скорее всего, образовалась под воздействием марсианской морской воды и, возможно, запутала в своей паутине окаменелости древней жизни.

По словам геолога из Университета Райса доктора Кирстен Зибах, «эти хребты будут включать минералы, которые кристаллизовались под землей, где было теплее».

“Ранние земные микробы могли выживать в подобной среде, поэтому «соленая жидкая вода», создавшая эти марсианские сети, - идеальное место для поиска ископаемых свидетельств существования древних инопланетных микробов», — объяснил он.

Это открытие было сделано после того, как австралийские исследователи обнаружили, что марсианский метеорит, упавший на северо-западе Африки, предоставляет дополнительные доказательства наличия горячей воды на Марсе.

Химический анализ этого метеорита позволяет предположить, что условия для развития водной жизни на ближайшем соседе Земли были созревшими более четырех миллиардов лет назад.

С тех пор как 6 августа 2012 года Curiosity спустился на парашюте на марсианскую поверхность, он исследует Красную планету в поисках признаков жизни, а также в поисках подсказок о климате, геологии и о том, куда делась вся древняя вода на Марсе.

Но исследователи NASA были заинтригованы массивной геологической паутиной еще дольше, с тех пор как 10 декабря 2006 года их спутник Mars Reconnaissance Orbiter впервые сделал аэрофотоснимки этого призрачного ландшафта.

Как такие образования могли появиться на поверхности Марса, до сих пор остается загадкой, но теории указывают на климатический хаос, лишивший Марс воды миллиарды лет назад.

“Вероятность того, что свидетельства водной микробной жизни Марса могут быть пойманы в эту гигантскую паутину в виде окаменелостей, «делает это место захватывающим для исследования», - отметил доктор Зибах.

Эта паутина потенциальных мертвых инопланетных микробов и жуков лежит в тени горы высотой в три мили, официально известной как «Эолис Мон», но прозванной «Горой Шарп».

Марсоход Curiosity сделал эту панораму 2 ноября 2024 года, когда он покидал так называемый канал «Долина Гедиз» на Марсе по пути к загадочному гигантскому паутинному образованию

Прошлые исследования марсохода Curiosity выявили множество слоев осадочных пород вдоль скал горы Шарп, что позволяет предположить, что она образовалась в результате водной эрозии через древние озерные отложения.

Ученые NASA подозревают, что эта эрозия помогла сформировать гигантскую кристаллическую паутину, поскольку богатые минералами импульсы воды просачивались и каскадом стекали по горе Шарп в трещины в поверхностных породах, а затем кристаллизовались.

Согласно данным спутникового картографирования, опубликованным доктором Зибахом в 2014 году, для создания огромного поля кристаллической паутины потребовалось бы не менее 113,6 миллиарда галлонов соленой, теплой, насыщенной минералами воды, которая по размерам превышает аэропорт Лос-Анджелеса (LAX).

Ранее Telegraf.news писал, что марсоход NASA Curiosity продолжает изучение поверхности Красной планеты. После того, как в мае текущего года он проехался по неприметному камню, тот раскололся и обнажил жёлтые кристаллы элементарной серы: серный камень. Несмотря на то, что сульфаты довольно распространены на Марсе, это первый случай, когда на Красной планете обнаружили серу в чистом виде.

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