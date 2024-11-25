"Этого не должно там быть" — Ровер нашел на Марсе химическое вещество, которое удивило учёных

Опубликовано: 25.11.2024 15:55 , Обновлено: 26.11.2024

Марсоход НАСА Curiosity продолжает изучение поверхности Красной планеты. После того, как в мае текущего года он проехался по неприметному камню, тот раскололся и обнажил жёлтые кристаллы элементарной серы: серный камень. Несмотря на то, что сульфаты довольно распространены на Марсе, это первый случай, когда на Красной планете обнаружили серу в чистом виде.

По словам учёных, канал Gediz Vallis, где ровер и нашёл эту породу, усеян камнями, которые подозрительно похожи на серную породу. В связи с этим исследователи предположили, что в некоторых местах на Марсе её может быть чрезвычайно много. Это обстоятельство и удивило учёных. По их словам, сульфатные минералы могут многое рассказать о Марсе, например, о его водной истории и о том, как планета менялась с течением времени.

[info_b]Сульфаты — это соли, которые образуются, когда сера, обычно в соединённой форме, смешивается с другими минералами в воде. Когда вода испаряется, минералы смешиваются и высыхают, оставляя после себя сульфаты. [/info_b]

Камень, очень похожий на тот, что был расколот марсоходом. Сфотографирован через 9 дней после обнаружения серы

«Найти целое поле камней, состоящих из чистой серы, — это всё равно что найти оазис в пустыне», — отметил один из учёных Лаборатории реактивного движения НАСА Эшвин Васавада и добавил: «Этого не должно там быть, так что теперь нам нужно это объяснить. Именно открытие странных и неожиданных вещей делает исследование планет таким захватывающим».

С другой стороны, чистая сера образуется только при очень узком наборе условий, которые, как известно, не существовали в том регионе Марса, где Curiosity сделал своё открытие. Исследователи признают, что ещё многого не знают о геологии Красной планеты, однако огромные залежи чистой серы, по их словам, говорят о том, что они не знают чего-то важного.

Сера, которую Curiosity обнаружил на Марсе

[info_b]Важно понимать, что сера — это необходимый элемент для всего живого. Обычно она усваивается в форме сульфатов и используется для производства двух незаменимых аминокислот, необходимых живым организмам для синтеза белков. [/info_b]

Исследователи подчеркнули: если бы марсоход выбрал другой маршрут, о существовании серы в чистом виде не узнали бы ещё очень долго. Следующим шагом учёные попытаются выяснить, как и откуда она там появилась, передал научный Интернет-портал ScienceAlert. По их словам, для этого потребуется много усилий, возможно, с привлечением детального моделирования геологической эволюции Марса.

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