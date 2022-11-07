НАСА 9 ноября запустит в космос летающую тарелку. Готовятся к миссии на Марс

📷 Фото

Опубликовано: 07.11.2022 20:31 , Обновлено: 07.11.2022

На этой неделе, 9 ноября, в планах в американского космического агентства НАСА запуск в космос достаточно большого надувного теплового щита, очень похожего на летающую тарелку. Это произойдет в надежде на то, что эксперимент однажды может помочь людям безопасно приземлиться на Марсе.

Если люди хотят однажды благополучно приземлиться на Марсе, инженерам придется изобрести космический корабль, способный замедляться настолько, чтобы пережить попадание в атмосферу, даже такую разреженную, как на Марсе.

У учёных НАСА есть даже свой термин, известный как “семь минут ужаса”. Это момент, когда космический аппарат входит в атмосферу Марса и достигает его поверхности. Из-за расстояния, учёные в этот момент не знают, что там происходит, и сидят в ожидании сигнала об успешном приземлении.

Но процесс посадки сложнее для более крупных полезных грузов, таких как ракеты с людьми на борту.

К счастью, у космического агентства США, возможно, есть решение этой проблемы в виде большого надувного теплозащитного экрана, похожего на летающую тарелку, который будет запущен на низкую околоземную орбиту на этой неделе. Оказавшись в космосе в ходе летных испытаний на низкой околоземной орбите надувной замедлитель (LOFTID) надуется, прежде чем спуститься обратно на Землю. Ну, это если все пройдет успешно.

Когда космический корабль входит в атмосферу, на него действуют аэродинамические силы. В частности, аэродинамическое сопротивление помогает замедлить его, преобразуя его кинетическую энергию в тепло. Использование атмосферного сопротивления является наиболее эффективным методом замедления космического аппарата, пояснили суть идеи в НАСА.

Однако атмосфера Марса гораздо менее плотная, чем у Земли, и представляет собой серьезную проблему для аэродинамического торможения. Атмосфера достаточно плотная, чтобы обеспечить некоторое сопротивление, но слишком разреженная, чтобы замедлять космический корабль так быстро, как это было бы в атмосфере Земли.

[info_b]6-метровый большой развертываемый аппарат LOFTID - надувная конструкция, защищенная гибким теплозащитным экраном, - действует как гигантский тормоз, когда он пересекает марсианскую атмосферу. Большая воздушная оболочка создает большее сопротивление, чем традиционная жесткая воздушная оболочка меньшего размера. Он начинает разворачиваться в верхних слоях атмосферы, позволяя космическому кораблю замедляться раньше, на большей высоте, испытывая при этом менее интенсивный нагрев.[/info_b]

Агентство надеется, что тест продемонстрирует, как тепловой экран может действовать как гигантское тормозное устройство для замедления будущего космического корабля в атмосфере Марса.

Планируется, что тарелка будет запущена на ракете United Launch Alliance Atlas V в среду (9 ноября) с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии вместе с метеорологическим спутником JPSS-2.

Ранее Телеграф сообщил, что НАСА показало снимок Юпитера, на котором видна (слева) тень от спутника Ганимеда, отбрасываемая на планету.

В НАСА показали затмение на Юпитере