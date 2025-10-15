НАН РБ решила провести Белорусский космический конгресс и обсудить искусственный интеллект в космосе

Опубликовано: 15.10.2025 08:24 , Обновлено: 15.10.2025

В Национальной академии наук Беларуси (НАН РБ) объявили о проведении очередного, девятого по счёту Белорусского космического конгресса. В числе ключевых тем в этом году организаторы конгресса обозначили, в частности, использование искусственного интеллекта в космических технологиях.

Белорусский космический конгресс намечен уже на следующую неделю - на 21-23 октября. Он пройдёт в Минске на базе Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси, передало госагентство БЕЛТА.

Одной из первых целей конгресса на официальном сайте организаторов значится обсуждение новых достижений в космической области и определение приоритетных направлений развития космической деятельности в Беларуси, а также укрепление международного сотрудничества в этой сфере.

Так, как рассказал заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности аппарата НАН Беларуси Иван Буча, в этом году на конгрессе решили впервые организовать работу секции по космической биологии, физиологии и медицине при участии коллег из Российской академии наук и их Института медико-биологических проблем.

Планируется, что на конгрессе будут представлены результаты международного изоляционного эксперимента SIRIUS-23, в котором принимала участие и представительница Беларуси - химик Ольга Мастицкая. Она вместе с российскими коллегами год провели в изоляции, имитируя “полёт” на Луну, и проводила ряд “космических” исследований.

В числе прочих тем, которые предложили обсудить участникам конгресса организаторы?

инновационные программы, проекты и технологии в ракетно-космической отрасли,

искусственный интеллект в космических технологиях,

системы навигационно-временного обеспечения, спутниковой связи и вещания,

геосервисы и методы обработки данных дистанционного зондирования Земли,

перспективные материалы и аппаратура для космоса,

технологии обучения и подготовки кадров для космической отрасли.

Ранее Telegraf.news рассказал, что глава госкорпорации “Роскосмос” в сентябре этого года предложил отправить на МКС ещё одну белоруску.

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