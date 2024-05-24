На заводе SpaceX произошел взрыв

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Опубликовано: 24.05.2024 15:41 , Обновлено: 18.08.2025

Испытания двигателя Raptor 2 привели к сильному взрыву на заводе SpaceX в Макгрегоре. Компания пока никак не прокомментировала инцидент, но вряд ли это повлияет на предстоящий четвертый испытательный запуск мегаракеты Starship, считают эксперты.

Инцидент произошел в четверг около 16:15 по местному времени в центре разработки и испытаний ракет SpaceX в Макгрегоре, штат Техас.

На видеозаписи, сделанной NASASpaceflight, запечатлена авария, на которой видно, как двигатель Raptor выключился примерно через 14 секунд после запуска. После остановки (которая, по-видимому, прошла нормально) пар продолжал задерживаться и рассеиваться под двигателем, но затем в нижней части испытательного стенда возникло небольшое возгорание. Пламя разрослось и поднялось вверх, превратившись в гигантский огненный шар, охвативший всю башню.

Ранее Telegraf.news писал, что компания Илона Маска SpaceX объявила о вынужденном переносе запуска сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy, который должен был состояться 29 апреля. Причиной стал мощный удар молнии по стартовой площадке.

SpaceX показала видео удара молнии в ракету Falcon Heavy