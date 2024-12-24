На Марсе жили гиганты, строившие пирамиды? В Сети появились рассекреченные документы ЦРУ

Опубликовано: 24.12.2024 17:07 , Обновлено: 24.12.2024

В то время как NASA ищет жизнь на Марсе, рассекреченные документы ЦРУ утверждают, что она была найдена еще 40 лет назад. В отчете под названием «Исследование Марса 22 мая 1984 года» подробно описывается, как агентство использовало астральную проекцию — идею о том, что дух человека может путешествовать по астральному плану, — чтобы перенести «субъекта» на Марс примерно на один миллион лет до нашей эры.

Это исследование было частью проекта «Звездные врата» (Project Stargate), секретного подразделения армии США, созданного в 1977 году и занимавшегося изучением аномальных явлений, включая дистанционное наблюдение, телепатию и психокинез. Участникам эксперимента давали слушать бинауральные ритмы и хемисинк-аудио (Hemi-Sync), чтобы вызвать измененные состояния сознания и развить экстрасенсорные способности.

Согласно отчету, «субъект» эксперимента, перенесенный на планету в указанный год, сообщил о «наклонном виде пирамиды» и «очень большой дороге» с памятником, похожим на те, что были у древних египтян на Земле. Затем видение переключилось на популяцию «очень больших людей», ищущих «новое место для жизни, потому что их окружающая среда была испорчена».

Проект «Звездные врата» был новым оружием правительства США против Советского Союза, нацеленным на создание шпионов, читающих мысли, которые могли бы проникнуть в сознание врагов. Секретный проект осуществлялся в Форт-Миде, штат Мэриленд.

Проект закрыли в 1995 году, но за время его существования экстрасенсы, известные как «удаленные наблюдатели», участвовали в широком спектре операций: от поиска заложников до отслеживания путей беглых преступников.

Незадолго до закрытия проекта был проведен эксперимент «Исследование Марса 22 мая 1984 года», документ о котором был рассекречен в 2017 году и недавно вновь появился в Сети.

В документе указано, что испытуемому дали запечатанный конверт с карточкой, на которой была написана следующая информация: «Планета Марс. Время, представляющее интерес, — примерно один миллион лет до нашей эры».

Руководитель эксперимента устно сообщил содержимое конверта и попросил испытуемого, подключенного к аппаратуре, фиксирующей измененное состояние сознания, поделиться своими наблюдениями, сосредоточив свое внимание на определенной точке с заданными координатами на планете.

В ходе сеанса испытуемый сообщил, что видит на Марсе пирамиды, похожие на земные, и очень высоких и худых людей в необычной одежде, похожей на шелковую и скроенную по фигуре. Он описал их как древних людей, которые умирают и ищут способ выжить.

По словам испытуемого, эти люди укрывались в пирамидах от сильнейших бурь, а также использовали их для сна или спячки. Испытуемый также упомянул об ухудшении окружающей среды на планете и о том, что группа марсиан отправилась на поиски нового места для жизни на чем-то, напоминающем большую лодку.

В итоге они оказались в месте с вулканами, газом и странными растениями. После этого руководитель эксперимента вернул испытуемого в реальность.

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