Исследовательский модуль Blue Ghost успешно прилунился с первой попытки и прислал первые фото

📷 Фото

Опубликовано: 02.03.2025 15:59 , Обновлено: 02.03.2025

Частная американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace 2 марта сообщила об успешном прилунении их исследовательского модуля Blue Ghost. Аппарат уже передал на Землю первые фотографии, включая оригинальное "селфи" на фоне нашей планеты и её естественного спутника.

Лунный модуль Blue Ghost, успешно совершивший мягкую посадку на Луне, обеспечил компании Firefly Aerospace звание второй частной компании, когда-либо высаживавшей свои аппараты на спутнике Земли. Первой в прошлом году стала американская корпорация Intuitive Machines, чей лунный зонд Odysseus при посадке завалился на бок, что в некоторой степени ограничило работу его научной аппаратуры.

В отличие от него, высадка Blue Ghost на поверхность спутника прошла без каких-либо технических проблем. По словам генерального директора Firefly Джейсона Кима, после прилунения посадочный модуль находился в “устойчивом и вертикальном положении”.

“Все работало как часы, даже когда мы приземлились. На наших ботинках было немного лунной пыли”, - процитировало Кима CNN.

Каждая из четырех “ног” модуля Blue Ghost оснащена датчиками, которые должны передать сигнал на Землю, подтверждая касание лунного грунта. После посадки сигнал поступил лишь от трёх из них, однако программный директор Blue Ghost Рэй Алленсворт заявил в интервью CNN, что вероятнее всего, программное обеспечение просто “проигнорировало” сигнал от первого датчика. Специалист предположил, что тот сработал слишком рано.

“Я не уверен на 100%. Нам придется вернуться в этому моменту и посмотреть данные”, — пояснил Алленсворт.

Тем не менее, о том, что лунный модуль уверенно стоит на всех четырёх “ногах” говорят и другие технические характеристики аппарата, и фотографии, которые уже прислал “Синий призрак” (именно так в переводе с английского звучит название модуля) на Землю. На одной из них видна тень аппарата, оставленная на поверхности Луны, а на горизонте можно рассмотреть непривычно маленькую Землю - своеобразное “селфи” “Синего призрака” на новом месте работы.













В ближайшие 14 дней модулю Blue Ghost предстоит проделать немало работы: провести научные и технологические изыскания, включая сбор лунных образцов, бурение лунных недр, проведение рентгеновской съемки и получение изображений высокой четкости. Для этого у аппарата есть всё необходимое: 10 научных приборов, оснащённых последними технологиями от NASA. Часть приборов уже начали собирать данные, ещё до того, как модуль прилунился, пока он пересекал пространство между Землей и Луной протяженностью более 384 тыс. километров.

По планам учёных, Blue Ghost в числе прочего сфотографирует затмение, во время которого Земля закроет собой Солнце примерно на пять часов. Ожидается, что аппарат также сделает снимки явления, которое астронавты в последний раз наблюдали более 50 лет назад - свечение лунного горизонта (рассеянный свет, вызванный плавающими электростатическими частицами), которое видели своими глазами только астронавты “Аполлона-15 и 17”.

“Мы сможем запечатлеть это в видео высокой четкости 4K на 4K и поделиться им с остальным миром”, - выказал свои надежды Ким.

Ранее Telegraf.news рассказал, что основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск в феврале этого года заявил о своём желании отправить на Марс роботов с искусственным интеллектом. По планам миллиардера, приступить к этому проекту его компания сможет уже в ноябре 2026 года.

Маск пообещал отправить на Марс роботов с собственным ИИ в 2026 году