Лукашенко сформулировал три направления деятельности для Академии наук

Опубликовано: 05.08.2025 13:07 , Обновлено: 05.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил три приоритетных направления, на которых должна сосредоточиться Национальная академия наук. Задачи прозвучали 5 августа на совещании, посвящённом анализу деятельности НАН.

На мероприятии Президент раскритиковал работу академии, заявив, что на финансирование науки тратятся большие государственные средства, но, по его словам, «должной отдачи мы не видим». Как заявил Лукашенко, есть только «точечные положительные результаты» без широкого внедрения в экономику.

«По отдельным перспективным направлениям (таким как беспилотники, электротранспорт, другие вопросы) мы просто топчемся на месте», — считает Лукашенко.

Он также указал на отставание от других стран и заявил, что разработка «суперперспективных направлений», таких как искусственный интеллект и биотехнологии, является вопросом «будущего нашей страны» и «нашего выживания».

Глава государства обозначил три основных направления, требующих приоритетного внимания Академии наук:

Практикоориентированность научных исследований . Он пояснил, что под этим подразумевает эффективность взаимодействия науки с промышленностью, сельским хозяйством, медициной и другими сферами. Внедрение разработок в экономику и социальную сферу . Импортозамещение и экспорт научно-технической продукции .

При этом Лукашенко, по словам его пресс-службы, предупредил о нецелесообразности «научных гонок» с крупными государствами. По его мнению, следует сосредоточить усилия на самых перспективных направлениях, основываясь на уже существующих в стране научных школах. «Мы обладаем самым важным <…> ресурсом — человеческим потенциалом», — заявил он.

Фото: president.gov.by

Кроме того, на совещании выступил с докладом руководитель рабочей группы, председатель КГК Василий Герасимов. Он сообщил, что в ходе анализа деятельности НАН проверяющие выявили ряд недостатков.

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