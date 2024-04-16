Лукашенко подписал указ о новом белорусско-российском спутнике. Когда запустят?

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Опубликовано: 16.04.2024 07:50 , Обновлено: 16.04.2024

Беларусь совместно с Россией решила запустить новый космический аппарат дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения. Это предусмотрено белорусско-российским космическим проектом, который 15 апреля 2024 года утвердил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как сообщила Администрация президента, в подписанном Указе №150 “О Белорусской космической системе дистанционного зондирования Земли” прописаны участники нового космического проекта от Беларуси и условия их деятельности. Сама программа рассчитана на пять лет - с 2024 по 2028 год.

Текст указа пока официально не опубликовали, однако, в пресс-службе Лукашенко подчеркнули, что его он направлен на “закрепление позитивного имиджа Беларуси как космической державы и высокотехнологичного государства”, а также на “пропаганду отечественных знаний и компетенций в области мирного освоения космического пространства”.

Предполагается, что новый белорусско-российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли запустят в космос после завершения проекта, а на орбите он проведёт не менее 7 лет. Использовать данные, собранные космическим аппаратом, планируют как для обеспечения национальной безопасности страны, так и для повышения оперативности и качества космической информации, предоставляемой потребителям.

Кроме того, в Администрации президента выразили уверенность в том, что данный космический аппарат станет “драйвером развития наукоемких производств и технологий в космической отрасли” и позволит привлечь в эту сферу талантливую молодежь.

[info_b]В составе действующей Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли созданы орбитальный и наземный сегменты. В орбитальном сегменте используются Белорусский космический аппарат (БКА) высокого разрешения и зарубежные, в частности, российские спутники низкого и среднего разрешения. Первоначальный срок эксплуатации спутника БКА, запущенного в космос в 2012 году, составлял 5 лет и истекал в июле 2017 года. Однако, исходя из оценки технического состояния срок его эксплуатации неоднократно продлевали. [/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщил, что 6 апреля на Землю спустя 2 недели пребывания в космосе вернулась первая в истории суверенной Беларуси женщина-космонавт Марина Василевская. Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов предложил отправить в космос ещё одну белоруску - Анастасию Ленкову, которая в этом полёте была дублершей Василевской.

«Со старшим братом договоримся, готовься» — Лукашенко предложил «забросить» дублершу Василевской в космос