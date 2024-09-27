Космонавты показали как выглядит «комета века» с орбиты Земли

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Опубликовано: 27.09.2024 11:04 , Обновлено: 27.09.2024

К Земле приблизилась комета C/2023 A3, также известная под названием Цзыцзиньшань-ATLAS, которая, по словам ученых, претендует на звание очередной "кометы века". Это событие запечатлели российские космонавты, которые сфотографировали «космическую гостью» с борта Международной космической станции на орбите Земли.

«Иногда кажется, жизнь в космосе больше похожа на сон… Как думаете, возможно привыкнуть к этой чарующей красоте?», - задались вопросом в официальном Telegram-канале российской госкорпорации «Роскосмос».

Фото: t.me/roscosmos_gk

Фото: t.me/roscosmos_gk

Фото: t.me/roscosmos_gk

Фото: t.me/roscosmos_gk









Момент истины для кометы

В свою очередь, как рассказали в Telegram-канале AstroAlert, 27 сентября в 20:47 по минскому и московскому времени комета C/2023 A3 окажется на минимальном расстоянии от Солнца, всего в 0,39 а.е. (59 млн. км.)

[info_b]C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) — комета из облака Оорта, открытая обсерваторией Purple Mountain 9 января 2023 года и независимо обнаруженная южноафриканской обсерваторией ATLAS 22 февраля 2023 года.[/info_b]

«Температура ядра достигнет максимального значения в +250°С! И если ядро не развалится в ближайшие дни (а судя по расчетам оно с вероятностью 98% выдержит такие температуры), то значит нас ожидает яркая комета через 3 недели!», - заявили авторы Telegram-канала.

t.me/astroalert

t.me/astroalert

Они также добавили, что важным моментом является начало работы эффекта прямого рассеяния света на кометной пыли, который должен стать заметен в ближайшие сутки.

«Именно он отвечает за резкое повышение яркости кометы! Если данный эффект начнет проявляться, значит нас будет ждать не просто яркая комета, а самая яркая хвостатая гостья за последние 27 лет в северном полушарии Земли!», - подчеркнули эксперты.

Когда белорусам наблюдать за «кометой века»?

При этом специалисты также указали на то, что яркость кометы Цзыцзиньшань — ATLAS за последние две недели стала ярче в 10 раз.

Фото: t.me/astroalert

Фото: t.me/astroalert

Фото: t.me/astroalert

Фото: t.me/astroalert

Фото: t.me/astroalert

Фото: t.me/astroalert

Фото из соцсети Х

Фото из соцсети Х

Фото из соцсети Х

Фото из соцсети Х

Фото из соцсети Х























За последние дни соцсети буквально наводнили фотографии и видео кометы, снятой в разных частях планеты, в том числе из стран Северного полушария, например, Пуэрто-Рико и Испании.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Северном полушарии комета станет видимой невооруженным глазом 27 сентября 2024 года и наблюдать её можно будет вплоть до последней недели октября.

Комету можно будет увидеть у самого горизонта, по траектории движения солнца, непосредственно перед восходом. Лучшим временем для наблюдений станет раннее утро — с 5:00 до 7:00 с 27 сентября. Это время и положение кометы на предрассветном небе будут аналогичными по всему северному полушарию.

День, когда C/2023 A3 будет светить ярче всего, придется на 2 октября . В этот момент хвост кометы будет максимально длинным и впечатляющим из-за её близости к Солнцу.

Астрономы предупредили о сближении Земли с «кометой века». Когда и как наблюдать белорусам?