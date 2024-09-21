Астрономы предупредили о сближении Земли с «кометой века». Когда и как наблюдать белорусам?

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Опубликовано: 21.09.2024 10:24 , Обновлено: 27.09.2024

В конце сентября жители Северного полушария Земли смогут наблюдать комету C/2023 A3, также известную под названием Цзыцзиньшань-ATLAS. По словам учёных, комета претендует на звание очередной "кометы века" (ну, или как минимум десятилетия), поскольку она будет исключительно яркой и по своим характеристикам она приближается к комете Галлея, которую можно было наблюдать с Земли в 1986 году, и к комете NEOWISE, за которой следил весь мир в 2020 году.

Кометы типа C/2023 A3 представляют собой сферы из замороженных газов, камней и пыли, вращающихся вокруг Солнца. Они часто выглядят очень эффектно для наблюдателей с Земли благодаря двум физическим явлениям, которые происходят во время их путешествия по орбите вокруг Солнца.

Первая — это хвост, который тянется от ядра кометы по мере приближения к звезде, вокруг которой она вращается. Под воздействием солнечного излучения часть замороженного материала кометы испаряется, газ и пыль из ядра кометы выдувается и отражает свет звезды. По мере приближения кометы к своей звезде ее хвост увеличивается в размерах из-за увеличения солнечного излучения.

Второе явление — это кома кометы, облако из пыли и газа, окружающее ядро кометы. Это оболочка из сублимированного льда, которая образует своего рода атмосферу вокруг ядра при приближении к звезде, опять же из-за солнечной радиации. Это также усиливает яркость кометы.

“Точная яркость этой кометы непредсказуема и во многом зависит зависит от её активности в ближайшие недели. Однако большинство источников сходятся в одном: C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS), вероятно, будет видна невооруженным глазом”, - отметили авторы Telegram-канала @nadvorie.

[info_b]C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) — комета из облака Оорта, открытая обсерваторией Purple Mountain 9 января 2023 года и независимо обнаруженная южноафриканской обсерваторией ATLAS 22 февраля 2023 года. [/info_b]

Когда белорусам наблюдать за “кометой века”?

Наблюдать за C/2023 A3 можно уже сейчас - но только Южном полушарии Земли. Жителям Северного полушария она покажется лишь через неделю. Согласно подсчётам астрофизиков, комета пройдет перигелий (то есть минимальное удаление от Солнца) на расстоянии 0,39 а. е. (58 млн км) и может стать видимой невооруженным глазом 27 сентября 2024 года.

Учёные полагают, что C/2023 A3 будет оставаться видимой в небе Северного полушария до последней недели октября. По данным специализированного блога Cometography, день, когда C/2023 A3 будет светить ярче всего, придется на 2 октября . В этот момент хвост кометы будет максимально длинным и впечатляющим из-за её близости к Солнцу.

Комета C/2023 A3, снятая этим летом членами Unistellar Network с помощью телескопов Unistellar

В какое время будет видна комета?

Из-за своей близости к солнцу комета будет вести себя подобно Меркурию и Венере, отметили специалисты портала Wired.com. По их словам, комету можно будет увидеть у самого горизонта, по траектории движения солнца, непосредственно перед восходом. Лучшим временем для любования ею станет раннее утро - с 5:00 до 7:00 с 27 сентября. Это время и положение кометы на предрассветном небе будут аналогичными по всему северному полушарию.

Авторы Telegram-канала @nadvorie поделились скриншотами тематического приложения Star Walk 2, которые наглядно показывают, где именно на предрассветном небе белорусам следует искать комету (на втором снимке комета показана в пике блеска - так она должна выглядеть 9 октября).

Как лучше всего наблюдать за кометой?

Чтобы наблюдать любое астрономическое явление в небе, специалисты НАСА рекомендует следовать трем основным советам:

избегать мест с высоким уровнем светового загрязнения (то есть в идеале лучше выехать для этого за город);

искать возвышенные места для лучшего обзора;

заранее выбрать точку наблюдения, в идеале — место, защищенное от холодного ночного воздуха.

Если все пройдет хорошо во время путешествия кометы, её можно будет увидеть невооруженным глазом. Она будет выглядеть не как маленькая звезда, а как большое тело с длинным хвостом, которое не будет двигаться во время восхода Солнца.

Также астрономы предупредили, что поскольку Цзыцзиньшань–ATLAS — это “долго вращающееся тело”, пришедшее из облака Оорта, за пределами солнечной системы, комета не появится на земном небосклоне ещё десятки тысяч лет, так что пропустить это событие, по словам Франка Маршиса, соучредителя Unistellar и директора гражданской науки в Институте SETI, никак нельзя.