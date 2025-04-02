Кого выберет Настя? В Сети решают «романтическую» школьную задачку по математике о «радиусах любви»
В социальных сетях завирусилась необычная математическая задача, предположительно, из официального олимпиадного задания на 2025 год. Её условие сформулировано с юмором и романтическим подтекстом.
Двое молодых людей, Максим и Влад, влюблены в девушку Настю, но она, судя по всему, та ещё математик — выберет того, чей «радиус любви» окажется больше. На своеобразное задание, в частности, обратил внимание Telegram-канал «Политика страны».
Условие задачи таково:
- Любовь Максима измеряется площадью круга S = 196π.
- Любовь Влада связана с равносторонним треугольником со стороной a = 16√3. Критерием является радиус круга, описанного вокруг этого треугольника.
Вопрос: кого выберет Настя ?
[scryt_b title=“Давайте посчитаем «радиусы любви».”]
Максим :
- Нам дана площадь круга его любви: S = 196π. Формула площади круга: S = πR². Приравниваем: πR² (Максима) = 196π. Делим обе части на π: R² (Максима) = 196. Извлекаем квадратный корень: R (Максима) = √196 = 14.
Влад :
- Нам нужен радиус круга, описанного вокруг равностороннего треугольника со стороной a = 16√3. Формула радиуса описанной окружности для равностороннего треугольника: R = a / √3. Подставляем значение стороны ’a’ Влада: R (Влада) = (16√3) / √3. Сокращаем √3: R (Влада) = 16.
Кто же победитель? Сравниваем полученные радиусы:
- Радиус Максима = 14
- Радиус Влада = 16
Поскольку Настя выбирает того, чей радиус больше (16 > 14), её избранником становится Влад.
В вариантах ответа, предложенных к задаче, это соответствует ответу Б. Вот так математика помогла решить любовный треугольник — по крайней мере, в рамках этой задачи.
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