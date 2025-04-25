Когда одобрят «польты»? В России пообещали поменять ударение в слове «звонить»

Опубликовано: 25.04.2025 16:45 , Обновлено: 25.04.2025

Заявление российского филолога о том, что ударение в глаголе «звонит», скорее всего, в будущем сместится на первый слог, вызвало бурю в рунете. Пока одни ужасались «легализации безграмотности», другие напоминали, что это естественный языковой процесс, которому уже не одно столетие, а третьи заподозрили попытку «защитить какого-нибудь чиновника», сказавшего слово неправильно. Разобрались, что произошло.

Искру воспламенила Мария Каленчук, доктор филологических наук и главный научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова РАН. В комментарии РИА Новости она высказала мнение, что вариант «звОнит», сейчас считающийся ошибкой, в будущем станет нормой.

Она заявила, что это часть общей тенденции для глаголов на «-ить», которые за последние 100 лет (а вероятнее всего, как уточнили её коллеги, и дольше — с XVIII века) начали переносить ударение с окончания на основу слова.

«Что тогда делать со словами „варит“, „солит“, „дружит“ и тысячами аналогичных?», — спросила Каленчук, пояснив, что в «звонит» этот процесс просто начался позже.

Коллеги Каленчук по институту поспешили уточнить: её слова — не новость и не означают, что норму меняют прямо сейчас.

Владимир Пахомов, научный сотрудник ИРЯ РАН, уточнил в своём телеграм-канале, что ничего нового в этой новости нет. Филологи говорят об этом десятилетиями. Он подчеркнул: да, «звОнит», скорее всего, станет нормой, но когда — неизвестно.

«Может, через 20 лет, может, через 50 лет, а может, через 100 лет». Пока этого не случится, «будем говорить звонИт, как привыкли», — отметил он.

Процесс, по его словам, завершится, когда «уйдут из жизни поколения носителей языка, которым внушили, что звОнит — кошмар и ужас».

Ольга Антонова, старший научный сотрудник ИРЯ и эксперт «Грамоты.ру», подтвердила: глагол «звонить» не уникален, уже давно сместилось ударение у глаголов «пустить», «варить», «валить» и др.

Но глаголу «звонить» «просто не повезло». Он стал, по её словам, «лакмусовой бумажкой интеллигентности», и естественное смещение ударения искусственно сдерживается.

Она также спрогнозировала длительный период, когда обе нормы (звонИт и звОнит) будут сосуществовать, прежде чем что-то изменится окончательно. Но пока время «звОнит» не наступило, это произношение «неправильное, нелитературное».

Пахомов обрисовал и сам механизм возможного изменения нормы: сначала «звОнит» появится в словарях как «допустимая младшая» норма, потом («через десятилетия») — как равноправная, потом — как основная с пометкой «допустимо устаревающее звонИт». И только спустя много лет, возможно, останется один вариант.

Далеко не все восприняли новость о возможном изменении нормы спокойно.

Глава российского Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов назвал идею «пагубной» и призвал «затормозить это неумолимое движение к бездне» и не «подталкивать» легитимацию «безграмотности».

Наиболее резко высказалась Лидия Малыгина, доктор филологических наук, профессор МГУ и РАНХиГС. Она посчитала заявление «очень вредным», опасным расшатыванием нормы языка (а за ним и норм поведения — сравнила с «ногами на стол»).

«„ЗвОнят“ говорят только необразованные люди», — заявила Малыгина, увидев в словах коллеги «попытку защитить какого-нибудь чиновника», который публично ошибся. Она напомнила, что речь — «инструмент социального деления», по которому считывается образование и воспитание, и выразила опасение, что школьники «решат, что можно норму не учить» и завалят ЕГЭ.

Нашлись и те, кто призвал борцов за чистоту языка посмотреть на себя: филолог Светлана Гурьянова предложила им честно ответить, а произносят ли они сами правильно другие «трудные» глаголы вроде «вручИт», «облегчИт», «сверлИт» и так ли их бесит нарушение уже этих норм.

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