Клубничное полнолуние и парад планет в июне 2023 года. Когда и как смотреть белорусам?

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Опубликовано: 03.06.2023 12:59 , Обновлено: 03.06.2023

В июне белорусы при хорошей погоде смогут понаблюдать, как минимум, за двумя астрономическими явлениями — новым парадом планет и Клубничным (Розовым) полнолунием. Когда стоит выйти на улицу и устремить взгляд в небо?

Клубничное полнолуние в Беларуси в июне 2023

Клубничное, или Розовое полнолуние должно произойти уже 4 июня в 06:42 по минскому времени. Как пишет Starwalk.space, Луна «будет сиять в созвездии Скорпиона, рядом с его самой яркой звездой Антарес».

Почему Луну в это время называют Клубничной? Это индейское название. Дело в том, что именно в июне индейские племена собирали клубнику.

Также Луну называют Розовой. Есть предположение, что из-за расцветания роз, или потому, что иногда полная Луна в июне становится розоватой.

Однако скорее всего 4 июня 2023 года Луна будет не розовой, а золотисто-оранжевой или белой. Однако специалисты допускают, что светило может обрести и красноватый оттенок.

Парад планет в июне 2023 года

А парад планет, по информации Starwalk.space, начнется 17 июня. Утром в линию должны выстроится пять планет — Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий.

Специалисты советуют наблюдать за явлением примерно за час до рассвета. При этом они предупредили, что две из пяти планет — Нептун и Уран — разглядеть будет сложно.

И хоть 17 июня — лучший день для наблюдения, в некоторых местах он будет виден в течение нескольких дней до и после этой даты.

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