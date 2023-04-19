В ночном небе заметили «таинственную спираль». Что это было?

📷 Фото

Опубликовано: 19.04.2023 09:20 , Обновлено: 19.04.2023

Фотограф Тодд Салат, охотившийся за северным сиянием недалеко от Дельта-Джанкшен на Аляске, заметил в ночном небе необычный голубой водоворот. Это было не похоже ни на что, что он когда-либо видел. Мужчина успел сфотографировать явление и поделился результатами своей работы в Интернете. Кадр быстро стал вирусным. Позже оказалось, что подобное явление появилось в небе не впервые.

Необычный вихрь заметили ночью в субботу, 15 апреля. Тодд Салат был не единственным, кто смог его запечатлеть.

Embedded content

Подобную картину наблюдала и Элизабет Уитналл.

«Я наблюдала за полярным сиянием и увидела безумную вещь в небе», — написала она в Facebook. «Я всегда вижу странные вещи в небе, но это было безумие».

Она также сделала снимки, на которых тот же массивный объект сильно контрастирует с ночным небом.

Embedded content

Это сделал Илон Маск?

Как оказалось, за созданием спирали, скорее всего, стоит компания, принадлежащая Илону Маску. Несколькими часами ранее SpaceX запустила двухступенчатую ракету Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, которая вывела на орбиту десятки спутников в рамках миссии Transporter-7, пишет O2.

По информации Science Alert, вскоре после запуска от ракеты отделилась первая ступень, которую SpaceX благополучно восстановила. Вторая ступень продолжила свой путь и, выполнив свою миссию, начала обратный полет на Землю.

Траектория полета напоминала спираль, а остатки топлива, выбрасываемого им в верхние слои атмосферы, могли способствовать образованию мелких светоотражающих кристаллов.

К слову, подобные вихри появлялись в небе в связи с запусками ракет в течение многих лет. Однако в SpaceX еще не комментировали светящийся вихрь.

В то же время астрономы, управляющие японским телескопом Субару, который находится в обсерватории на Гавайях, также заметили таинственный вихрь. По их мнению, явление связано с военным спутником Космических сил США, запущенным компанией SpaceX на низкую околоземную орбиту.