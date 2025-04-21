Китайские учёные заявили об успешных испытаниях неядерной водородной бомбы

Опубликовано: 21.04.2025 09:03 , Обновлено: 21.04.2025

Китайские исследователи заявили о проведении успешных контролируемых полевых испытаниях неядерного взрывного устройства на основе водорода. Согласно отчёту учёных, опубликованному в китайскоязычном журнале Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance в прошлом месяце, устройство было разработано Научно-исследовательским институтом 705 Китайской государственной судостроительной корпорации, ключевым игроком, занимающемся разработкой подводного оружия.

О проведении полевых испытаний неядерной водородной бомбы 20 апреля написала китайская газета South China Morning Post. По данным издания, речь идёт о 2-килограммовом заряде, при взрыве которого был создан огненный шар температурой более 1000 градусов по Цельсию. Как утверждают учёные, этот огненный шар продержался более двух секунд, то есть продолжительность взрыва была в 15 раз дольше, чем сопоставимый взрыв тротила.

При этом, как заявили исследователи, для взрыва не использовался никакой ядерный материал. Вместо него для достижения взрывного эффекта, как утверждают учёные, использовался твердотельный водородный накопитель на основе гидрида магния. При активации материала происходит его быстрое термическое разложение, в результате чего и образуется высокотемпературный огненный шар разрушительной силы. Именно благодаря гидриду магния, по словам учёных, получается накопить значительно больше водорода, чем при использовании классических баллонов.

“Взрывы водородсодержащего газа происходят при минимальной энергии воспламенения, имеют широкий диапазон и приводят к образованию пламени, которое быстро вырывается наружу и широко распространяется. Эта комбинация позволяет точно контролировать интенсивность взрыва, легко достигая равномерного поражения целей на обширных территориях”, - говорится в научной публикации китайских исследователей.

В исследовании отмечается, что такая водородная бомба может вызвать продолжительное термическое повреждение из-за своего раскаленного огненного шара, способного расплавить алюминиевые сплавы. Для сравнения, взрывы тротила обычно производят вспышку, которая длится всего около 0,12 секунды.

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