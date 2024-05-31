Китай вооружился роботизированными собаками-убийцами

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Опубликовано: 31.05.2024 10:58 , Обновлено: 15.11.2024

Китай на совместных военных учениях с Камбоджей продемонстрировал роботов-собак, вооружённых автоматическими винтовками. По словам китайских военных, такие боевые роботы могут стать хорошими помощниками при проведении боевых операций в городских условиях, заменив людей для проведения разведки, идентификации противника и нанесения ударов по цели.

На кадрах с военных учений, показанных государственной телекомпании CCTV, механическую собаку с автоматической винтовкой на спине сопровождал квадрокоптер, также вооружённый винтовкой.

Судя по логотипу, нанесённому на роботизированную собаку-убийцу, их производит китайская компания Unitree Robotics. Согласно официальной информации производителя, цены на такого робота-собаку Go2 (без военного оборудования) стартуют от 1600 долларов. Однако, ранее компания отрицала своё сотрудничество с китайскими военными, поэтому до конца неясно, как армии удалось закупить этих роботов, отметило британское издание The Guardian.

Фото: Getty Images

Прототип собаки-робота был изначально разработан компанией Boston Dynamics, которая когда-то была дочерней компанией Google. У неё уже давно есть связи с вооруженными силами США. Изначально “четвероногого робота” BigDog разработали как потенциальное механическое вьючное “животное” для армии. Однако сама компания, которую Google в 2017 году продала Softbank, а в 2020 году - перепродали Hyundai, всегда избегала активного использования своих технологий в качестве оружия.

По словам основателя Boston Dynamics Марка Райберта, который выступал на саммите AI в Сеуле на прошлой неделе, по всему миру насчитывается “около 1500” робособак компании. Однако он признал, что аналогичную продукцию начали выпускать и другие компании. Следовательно, не исключено, что робособаки, действительно, в скором времени могут появиться на вооружении армий некоторых стран.

Так, в 2021 году компания Ghost Robotics продемонстрировала робота-собаку Vision 60, вооруженную специальным пистолетом, созданным Sword International, а в 2023 году армия США подтвердила, что активно изучает возможности использования такой системы в полевых условиях. В 2022 году Китай продемонстрировал еще одного робота с оружием, которого дрон переносит и доставляет в учебный центр.