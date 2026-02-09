Караник пообещал избавиться от «балласта» в Академии наук

Опубликовано: 09.02.2026 14:44 , Обновлено: 09.02.2026

Глава президиума Национальной академии наук Беларуси (НАН) Владимир Караник пообещал избавиться от "балласта" во вверенной ему госструктуре. Об этом он заявил 9 февраля по итогам совещания у Президента по проекту Указа "О совершенствовании научной деятельности".

По словам Караника, Александр Лукашенко “в принципе поддержал” проект указа, который призван усовершенствовать процесс развития научной сферы в стране и деятельности самой Национальной академии наук. Однако некоторые положения документа глава государства отправил на доработку, передало госагентство БЕЛТА.

Как пояснил глава НАН, одобрена Президентом оптимизация Академии наук, возможность педагогической деятельности для учёных, а также возможность повышения доплат за научные степени, но только в приоритетных для экономики страны направлениях.

По мнению Караника, некоторые действующие в стране законы не учитывают ” уникальную структуру” НАН, которая, по словам его главы, “работает по принципу научно-производственной корпорации” и имеет как научную, так и производственную составляющую.

“Соответственно мы ограничены в возможности финансирования тех или иных направлений”, - пояснил Караник, анонсировав тематическую рабочую встречу с Министерством финансов, правительством, Администрацией Президента.

Так, глава государства потребовал доработки в вопросах базового финансирования НАН. В этой связи Караник пообещал с помощью нового президентского указа избавиться от “балласта” - тех составляющих, которые “не влияют на получение новых знаний и реализацию новых проектов”. Финансирование же глава НАН пообещал направить, в частности, на фундаментальную и прикладную науку, в том числе, связанную с реальным сектором экономики, сельским хозяйством.

Напомним, в ноябре прошлого года Караник предложил платить белорусским учёным по “принципу велосипеда”, а сам Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы платили им за “конкретный результат”.

Караник предложил платить белорусским учёным по «принципу велосипеда» – «Не должны проедать деньги»