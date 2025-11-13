Караник предложил платить белорусским учёным по "принципу велосипеда" – "Не должны проедать деньги"

Опубликовано: 13.11.2025 14:02 , Обновлено: 13.11.2025

Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник предложил платить белорусским учёным по "принципу велосипеда". На докладе 13 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы платили им за "конкретный результат".

В Администрации Президента подчеркнули, что глава государства “готов содействовать” тому, чтобы белорусским учёным “платили по максимуму”, но взамен от них требуется конкретный практический результат, востребованный той или иной сферой экономики.

“Вот просто статус поднять, в два раза увеличив заработную плату, - вряд ли мы что-то получим. Поэтому здесь надо вникнуть глубоко в то, чтобы действительно ученый был ученым. И чтобы реально поднять статус. А не так, как обычно это у нас бывало: вот, давайте за диссертацию будем платить, еще там за что-то будем платить и так далее”, - заявил Лукашенко, подчеркнув, что статут учёного определяется его достижениями.

За конкретные результаты, по словам Президента, государство готово платить, “отдавая последние деньги”.

В качестве негативного примера глава государства привёл электромобиль, который на протяжении нескольких лет обещали представить белорусские ученые.

“Сколько было обещаний! Где этот электромобиль? Мы помогали, и Академия тратила немалые деньги. Автомобиля нет. Ну так какой статус?” - задался вопросом Лукашенко.

В свою очередь Караник предложил подходить к этому вопросу, руководствуясь “принципом велосипеда”, чтобы у учёных не было соблазна “почивать на лаврах”, получая доплаты лишь за наличие учёной степени и звания.

“Если желаешь, чтобы уровень доплаты был больше, продолжай исследовательскую работу, участвуй в научно-исследовательской работе, изобретай, создавай, получай новые знания и двигайся вперед. Тогда государство поддержит”, - процитировало Караника госагентство БЕЛТА.

Свой подход к оплате научного труда по “принципу велосипеда” он объяснил следующим образом: “Пока ты движешься - держишь равновесие. Как только остановился - упал. Поэтому тем, кто движется, надо помочь ехать более быстро и более безопасно. Тех, кто остановился, надо поддержать, уважать предыдущие заслуги, но при этом стимулировать тех, кто сохранил способность к движению”.

При этом Караник подчеркнул, что речи о полном отказе от фундаментальных исследований и превращении Академии наук в “чисто конструкторское бюро” для крупных белорусских предприятий не идёт.

“Но мы должны четко понимать, какие проблемы волнуют нашу промышленность. И быть готовыми обеспечить научно-методическое сопровождение, решение этих проблем. Мы не должны проедать деньги. Должна быть система, которая не допускает появления неактуальных тем”, - пояснил глава НАН, призвав учёных к “более тесному” общению с реальным сектором экономики.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в сентябре глава Национальной академии наук Беларуси заявил, что в его учреждении в ближайшие годы готовятся “выстрелить” по определенным направлениям научной деятельности.

Глава НАН РБ назвал направления кроме машинного зрения, где белорусские учёные «выстрелят» в ближайшие годы