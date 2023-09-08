Как понять, что ваш знакомый психопат? Ученые назвали 3 темы, о которых те говорят, и что любят есть

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Опубликовано: 08.09.2023 11:30 , Обновлено: 07.09.2023

Иногда в общении с другими людьми очень непросто понять, кого они из себя представляют. А что если кто-то из них психопат? Такие люди умеют притворяться очень милыми и приятными, но на самом деле страдают от антисоциального расстройства личности. Им свойственен садизм, нарциссизм, эгоизм и манипулятивные тенденции.

И хотя такие люди очень опасны и токсичны, обнаружить, что мы имеем дело с психопатом, очень сложно и зачастую требуется помощь специалиста. Все же есть три темы в разговоре, которые могут вас насторожить.

Обратите особое внимание на такое поведение, как несоблюдение социальных норм, склонность ко лжи, импульсивность, раздражительность и агрессивность, безрассудное пренебрежение безопасностью других людей, постоянная безответственность и отсутствие раскаяния. Новость Телеграф

Ученые уже много лет изучают поведение тревожных людей, и выводы, которые они делают, очень интересны и чрезвычайно интригуют. Оказывается, психопаты гораздо чаще говорят на одни темы, чем на другие. Они также предпочитают определенные вкусы.

Исследователи под руководством Джеффа Хэнкока из Корнеллского университета провели углубленные интервью с 52 осужденными убийцами, у 14 из которых было диагностировано психопатическое расстройство личности. Оказалось, что эти люди говорили по-особому. Прежде всего, они потратили много времени на оправдание своих преступлений. Они также гораздо чаще других употребляли союзы, и в их высказываниях было больше звуков типа «ага», «эхе», «йхи».

То же исследование также показывает, что психопаты чаще всего говорят на три темы: еда, деньги и секс.

А вот доктор Питер Джонасон заметил, что асоциальные личности чаще оказываются «совами». Как и многие хищники, они предпочитают это время, потому что в отсутствие света когнитивные функции других людей нарушаются, что дает психопатам преимущество.

Другое исследование, проведенное в Университете Инсбрука, показало, что психопаты часто отдают предпочтение определенным продуктам. Обычно им нравится черный кофе, редис, сельдерей или тоник. Общей чертой здесь является горький вкус.

Конечно, не стоит вызвать милицию или “Скорую”, если ваш друг вдруг решил завести разговор о еде, деньгах и сексе, а затем устроил вечеринку допоздна. Разве что, начал срочно ночью искать редис… Но помните, что настоящий диагноз психопатического расстройства могут установить только специалисты, а за разбрасывание налево и направо ярлыков ваши знакомые могут счесть асоциальной личностью вас.

Ранее Телеграф сообщил, что нездоровое питание плохо влияет на наше здоровье и самочувствие. А также повышает риск развития серьезных заболеваний. Неправильное питание сказывается не только на работу печени, кишечника, почек и желудка, но и может повредить мозг. Вот какие продукты наиболее опасны.

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