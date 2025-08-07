Химики получили «суперспирт», который может помочь понять, как появилась жизнь во Вселенной

Опубликовано: 07.08.2025 14:49 , Обновлено: 07.08.2025

Учёным удалось создать в лаборатории «суперспирт» метанотетрол — вещество, которое, как долгое время предполагали химики, может существовать только в межзвёздных облаках глубокого космоса. Теорию о его существовании выдвинули более ста лет назад, но увидеть его до сих пор не удавалось.

Чтобы подтвердить догадку, международная команда исследователей воссоздала в лаборатории экстремальные условия космоса. Они создали «искусственный космический лёд», заморозив в вакууме углекислый газ и воду до сверхнизких температур. Затем этот лёд обработали мощным излучением, имитирующим космические лучи от звёзд, что и запустило нужную химическую реакцию.

При этом метанотетрол C(OH)4 — это не тот алкоголь, который можно заказать в баре. Он представляет собой крайне нестабильную молекулу , которая не может существовать в земных условиях. Вещество очень быстро распадается под действием света, и учёные смогли зафиксировать его лишь на мгновение.

Открытие доказало, что в космосе происходят «нестандартные и нелогичные химические реакции », отметило издание Science Alert. По словам источника, это может означать, что во Вселенной существуют и другие, считавшиеся ранее невозможными, молекулы. Это открытие, по мнению учёных, может иметь значение для понимания того, как зарождалась жизнь во Вселенной.

Теперь перед астрономами стоит новая задача — попытаться обнаружить метанотетрол уже в его естественной среде.

«Эта работа расширяет границы того, что мы знаем о химии в космосе», — заключили учёные.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как учёные открыли необычный космический объект на окраине Солнечной системы, который «танцует» синхронно с Нептуном.

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