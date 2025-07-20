Астрономы обнаружили в Солнечной системе странное "танцующее" тело

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Опубликовано: 20.07.2025 09:26 , Обновлено: 12.08.2025

Учёные открыли необычный космический объект на окраине Солнечной системы, который "танцует" синхронно с Нептуном (находится с ним в орбитальном резонансе). Тело под названием 2020 VN40 совершает один оборот вокруг Солнца за то же время, за которое восьмая планета успевает облететь светило десять раз.

“Это большой шаг в понимании внешней части Солнечной системы. Это показывает, что даже очень удалённые регионы, находящиеся под влиянием Нептуна, могут содержать объекты, и даёт нам новые подсказки об эволюции Солнечной системы”, — заявила руководитель исследования Розмари Пайк из Центра астрофизики Harvard & Smithsonian.

Рекордный год и необычная орбита

Учитывая, что год на Нептуне длится 164,8 земных лет, 2020 VN40 тратит на полный оборот вокруг Солнца примерно 1 648 лет (или 19 776 месяцев). При этом объект относится к транснептуновым телам (ТНО) — группе небесных тел за орбитой Нептуна.

[info_b]Кстати, его орбита сильно наклонена относительно плоскости Солнечной системы, а среднее расстояние до Солнца составляет 140 астрономических единиц (1 а.е. = расстоянию от Земли до Солнца).[/info_b]

“Это как найти скрытый ритм в знакомой песне”

Впрочем, главная особенность 2020 VN40 — его уникальный резонанс с Нептуном. В то же время он ведёт себя иначе, чем другие ТНО, синхронизированные с этой планетой:

Обычно такие объекты проходят перигелий (ближайшую к Солнцу точку), когда Нептун находится в афелии (на максимальном расстоянии от звезды);

(ближайшую к Солнцу точку), когда Нептун находится в (на максимальном расстоянии от звезды); 2020 VN40, однако, сближается с Солнцем одновременно с Нептуном, хотя из-за наклона орбиты они не находятся рядом.

“Это как найти скрытый ритм в песне, которую мы думали, что знаем”, — утверждает участник исследования Рут Мюррей-Клей из Калифорнийского университета в Санта-Круз.

Загадка происхождения

Учёные предполагают, что необычная орбита могла сформироваться, когда гравитация Нептуна временно “захватила” 2020 VN40. Как минимум, это открытие помогает лучше понять динамику объектов на окраинах нашей системы.

Тем временем открытие было сделано благодаря данным обзора LiDO (Large inclination Distant Objects), который специализируется на поиске ТНО с высоким наклоном орбит.

“Удивительно, сколько малых тел существуют на таких нестандартных орбитах”, — сообщила астроном Саманта Лоулер из Университета Реджайны.

Исследователи считают, что дальнейшие наблюдения помогут раскрыть новые тайны формирования Солнечной системы.

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