Готовим камеры и пледы – грядёт Бобровая Луна. Вот как не пропустить самое яркое суперлуние-2025

Опубликовано: 03.11.2025 15:32 , Обновлено: 03.11.2025

На этой неделе белорусов ждёт самое большое суперлуние года. В народе у него много названий, но самым забавным, пожалуй, является Бобровая Луна. Это астрономическое явление всегда привлекает внимание не только учёных, но и рядовых любителей астрономии, ведь в это время наблюдения за спутником Земли можно вести даже невооружённым глазом. Так что самое время готовить тёплые пледы и фотокамеры - делать красивые снимки с мистическим ноябрьским вайбом.

Ноябрьское полнолуние, которое в этом году выпало на 5 ноября, в разных регионах имеет разные названия. В некоторых северных странах его окрестили Морозной Луной или Снежной луной, в Китае - Белой Луной, а в кельтской культуре - Тёмной Луной. Но чаще всего ноябрьское полнолуние называют Бобровым - так его окрестили североамериканские индейцы, у которых в это время начинался сезон охоты на бобров. Кроме того, именно в это время года эти грызуны начинают активно возводить свои зимние хатки.

Между тем, Бобровая Луна в этом году — это не просто очередное полнолуние, коих за год происходит не меньше 12. В этот раз у белорусов будет возможность наблюдать так называемое суперлуние , при котором Луна кажется больше и ярче обычного. Это явление происходит, когда Луна находится в перигее, ближайшей к Земле точке своей орбиты. В этой точке наш естественный спутник может казаться на 14% больше и на 30% ярче , чем в апогее, самой удалённой точке своей орбиты.

5 ноября Луна пройдёт на расстоянии 356 989 км от Земли, поэтому Бобровая Луна станет самым ярким из трёх осенних полнолуний (в октябре мы могли наблюдать Луну Охотника, а в декабре нас ждёт Холодная Луна, но и та, и другая уступают по яркости Бобровой).

Когда и где лучше всего наблюдать Бобровую Луну?

Пик Бобровой Луны придётся на среду, 5 ноября, в 16:19 по минскому времени. Поскольку это будет разгар дня, наилучшими условиями для наблюдения из Беларуси специалисты называют ночь со вторника на среду и со среды на четверг. Конечно, всё будет зависеть от погоды: облачность может помешать любоваться этим зрелищем.

В остальном же, чтобы увидеть суперлуние, вам не понадобится телескоп или какое-либо другое специальное оборудование. Вооружившись ещё и биноклем, вам точно удастся подробно рассмотреть и Море Дождей, и Океан Бурь - двух крупнейших лунных морей, расположенных на видимой стороне нашего спутника.

Для любителей астрономии и всех желающих Суперлуние - это прекрасная возможность полюбоваться небом и ощутить волшебство осеннего суперлуния. Стоит подготовить телескопы, фотоаппараты и не забыть термос с горячим чаем и тёплый плед, если решитесь в полной мере насладиться этим явлением подальше от городской засветки.

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