NASA предложили нетрадиционный способ построить базу на Луне. Выдержит ли стекло?

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Опубликовано: 13.10.2025 08:37 , Обновлено: 13.10.2025

Сразу несколько стран объявили о планах в ближайшие десятилетия построить на Луне базы и "деревни" для долгосрочного пребывания людей. Частные компании тоже не отстают. Но лидером в лунной гонке остаются США и их агенство NASA. Там задумались над строительством жилых блоков на спутнике из стекла. Причем их не придется везти с Земли.

Идею подала калифорнийская компания Skyeports: возводить гигантские прозрачные купола, буквально выдувая их из лунного грунта.

Я начал думать о материалах, которые уже есть на Луне, а 60% лунного реголита — это силикаты. Так что я подумал, погодите-ка, стекло может быть тем, из чего будет построены постройки, — сообщил глава Skyeports доктор Мартин Бермудес.

Идея использовать местные ресурсы — ключевая. Доставка стройматериалов с Земли невероятно дорога, поэтому реголит становится главным кандидатом.

[inf] Лунный реголит — это слой пыли и обломков породы, покрывающий поверхность Луны. Он содержит минералы и, что важно для проекта Skyeports, большое количество силикатов — основного компонента для производства стекла. [/inf]

«Структуры, более прочные, чем сталь»? Как это может работать

Технология выглядит следующим образом. Сначала специальная микроволновая печь, доставленная с Земли, плавит добытый грунт. Затем расплавленная масса подается в вакуум, где мощные потоки газа выдувают из нее огромный пузырь. В условиях низкой лунной гравитации он естественным образом принимает форму сферы и, остывая, превращается в прочный прозрачный купол.

Поначалу, по словам Бермудеса, ему говорили, что стекло слишком хрупкое. Впрочем, дальнейшие консультации со специалистами показали, что его можно адаптировать. При этом добавление в расплавленную массу металлов, а именно титана, магния и кальция, позволяет создать материал, который, согласно расчетам, может быть прочнее стали.

Психология, энергетика и даже парки: преимущества стеклянных сфер

У прозрачных построек, как оказалось, может быть много преимуществ. Некоторые, правда, спорные.

Психологический комфорт: Автор идеи утверждает, что прозрачные стены позволят обитателям базы видеть Землю и звездное небо, что критически для ментального здоровья в длительных миссиях. Однако, как быть с мыслями, что всего несколько сантиметров на вид хрупкого вещества отделяют вас от космоса, смертельной среды для человека?

Автор идеи утверждает, что прозрачные стены позволят обитателям базы видеть Землю и звездное небо, что критически для ментального здоровья в длительных миссиях. Однако, как быть с мыслями, что всего несколько сантиметров на вид хрупкого вещества отделяют вас от космоса, смертельной среды для человека? Автономность: В стекло можно встроить солнечные панели для генерации достаточного количества энергии. К тому же разность температур на поверхности поможет создавать конденсат для растений.

В стекло можно встроить солнечные панели для генерации достаточного количества энергии. К тому же разность температур на поверхности поможет создавать конденсат для растений. Масштабируемость: Потенциально диаметр таких сфер может достигать 300–500 метров. Бермудес считает, что в будущем возможны целые города из куполов, соединенных переходами.

Тем временем проект уже получил финансирование от NASA по программе NIAC (Innovative Advanced Concepts). Испытания в вакууме начнутся уже в январе 2026 года, а как максимум — через несколько лет технологию могут опробовать на самой Луне.

Мы участвуем в гонке со временем, потому что программа “Артемида” развивается очень быстро, — заявил Бермудес.

Не только NASA: что планируют другие страны

Пока в США разрабатывают стеклянные лунные дома, другие участники лунной гонки делают ставку на иные технологии строительства и добычи ресурсов на спутнике Земли.

Китай: Планирует создать Международную лунную исследовательскую станцию (ILRS). Его подход более традиционен — сборка станции из герметичных модулей, зато с активным использованием реголита для 3D-печати защитных оболочек. Главный ресурсный интерес — гелий-3 для энергетики будущего.

Планирует создать Международную лунную исследовательскую станцию (ILRS). Его подход более традиционен — сборка станции из герметичных модулей, зато с активным использованием реголита для 3D-печати защитных оболочек. Главный ресурсный интерес — гелий-3 для энергетики будущего. Роскосмос (Россия): Также намерен строить лунную станцию, используя готовые модули с Земли и роботов-строителей для возведения укрытий из грунта. Основной фокус, как и у других, на добыче воды и гелия-3. Впрочем, Роскосмос известен своими громкими обещаниями и постоянным перенослм сроков на целые десятилетия. В сове время Рогозин обещал лунную базу к 2015 году. Пока же у РФ нет даже носителя.

Также намерен строить лунную станцию, используя готовые модули с Земли и роботов-строителей для возведения укрытий из грунта. Основной фокус, как и у других, на добыче воды и гелия-3. Впрочем, Роскосмос известен своими громкими обещаниями и постоянным перенослм сроков на целые десятилетия. В сове время Рогозин обещал лунную базу к 2015 году. Пока же у РФ нет даже носителя. Европейское космическое агентство (ESA): Продвигает концепцию «Лунной деревни» и также активно инвестирует в 3D-печать из реголита. Кстати, европейцы уже показали в действии технологию печати строительных блоков.

Продвигает концепцию «Лунной деревни» и также активно инвестирует в 3D-печать из реголита. Кстати, европейцы уже показали в действии технологию печати строительных блоков. Частные компании: Например, американская ICON работает над 3D-печатью дорог и зданий из реголита, а японская ispace фокусируется на услугах по доставке грузов и добыче водяного льда.

Таким образом, лунная гонка сегодня — это соревнование не только государств, но и технологических идей. От выбора правильного пути зависит, кто сможет не просто долететь до Луны, а остаться там надолго.

У идёт основания спутника Земли есть и противники. Отсутствие атмосферы, воды в доступном виде станет основным препятствием для долгосрочных миссий на Луне. А уровень сегодняшних технологий человечества пока не позволяет разработать экономичные и реальные способы поддержания жизни на спутнике.