«Год без лета» повторится? Учёные предсказали Земле «климатический хаос» из-за мощного извержения вулкана

Опубликовано: 26.12.2024 17:27 , Обновлено: 26.12.2024

В 1815 году извержение вулкана Тамбора в Индонезии, ставшее самым мощным в истории, кардинально изменило мир. Огромный столб пепла и дыма поднялся в небо, заслонив солнечные лучи. Наступил «год без лета»: температура на планете упала, случился неурожай, начался голод, распространилась пандемия холеры, погибли десятки тысяч людей. И хотя с тех пор прошло более 200 лет, эксперты предупреждают, что подобное может повториться.

Вулкан Тамбора, расположенный на индонезийском острове Сумбава, достигает высоты 2850 метров, а диаметр его кратера составляет около 7 км.

С тех пор произошло много других извержений, но именно Тамбора остаётся последним примером массового извержения на нашей планете. И учёные прогнозируют, что мир может ожидать ещё одно извержение, [link href=“https://www.onet.pl/turystyka/onetpodroze/tambora-szykuje-sie-do-erupcji-200-lat-temu-doprowadzila-do-roku-bez-lata/srej756,07640b54” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказало [/link] издание Onet.

Когда ждать извержения?

Профессор климатологии Женевского университета Маркус Штоффель утверждает, что главный вопрос не в том, произойдёт ли извержение, а в том, когда оно произойдёт. Геологические данные свидетельствуют, что оно произойдёт в этом столетии с вероятностью 1 к 6.

Однако на этот раз последствия будут ощущаться в совершенно ином мире, который не только более густонаселён, но и нагрет из-за климатического кризиса. Следующее мощное извержение «вызовет климатический хаос».

«У человечества нет никакого плана», — добавил Штоффель.

Катастрофические последствия

Вулканы давно формируют наш мир: они помогают создавать континенты, формируют атмосферу и могут изменять климат. Во время извержений они выбрасывают потоки лавы, пепла и газов, включая углекислый газ, нагревающий планету (хотя и в меньших количествах, чем производит человек при сжигании ископаемого топлива).

Когда речь заходит о влиянии на климат, учёных больше интересует другой газ, выбрасываемый при извержениях, — диоксид серы. Мощное извержение может поднять диоксид серы через тропосферу в стратосферу — слой, находящийся примерно в 11 км над поверхностью Земли, где летают самолёты.

Здесь образуются крошечные аэрозольные частицы, которые рассеивают солнечный свет, отражая его обратно в космос и охлаждая планету. «Эти частицы распространятся по всему миру и сохранятся в течение нескольких лет», — сказал Алан Робок, профессор климатологии из Университета Рутгерса, который десятилетиями изучал вулканы.

Спутниковые данные показывают, сколько диоксида серы выбрасывается при извержениях современных вулканов. Во время извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году в стратосферу попало около 15 миллионов тонн диоксида серы. Это не было столь масштабное извержение, как у Тамборы, но оно всё равно охладило мир примерно на 0,5 градуса Цельсия на несколько лет.

«В случае с более древними вулканами у нас очень мало данных», — отметил Штоффель.

Учёные пытались реконструировать прошлые извержения, используя информацию из ледяных кернов и годичных колец деревьев, которые, как капсулы времени, хранят секреты прошлой атмосферы. Благодаря этому стало известно, что массовые извержения за последние несколько тысяч лет временно охладили планету примерно на 1–1,5 градуса Цельсия.

Например, извержение Тамборы понизило средние мировые температуры как минимум на 1 градус Цельсия. Есть данные, свидетельствующие, что мощное извержение вулкана Самалас в Индонезии в 1257 году могло способствовать наступлению «малого ледникового периода» — холодного периода, длившегося сотни лет.

Также есть признаки того, что массовые извержения могут влиять на осадки, высушивая муссонные системы, в том числе в Африке и Азии. «Летние муссоны возникают из-за того, что суша нагревается быстрее, чем океан», — объяснил Робок. Мощное извержение вулкана может нарушить разницу температур между ними.

«Сейчас мир стал более нестабильным», — поделился мнением профессор Нью-Йоркского университета Майкл Рампино, изучающий связь между извержениями вулканов и изменениями климата. «Последствия могут быть ещё хуже, чем те, что мы видели в 1815 году».

Интересно, что более тёплый климат может означать, что массовые извержения вулканов будут оказывать ещё большее охлаждающее воздействие. «Это связано с тем, что способ образования аэрозольных частиц и их переноса зависит от климата», — убеждён Томас Обри, специалист по физической вулканологии из университета Эксетера.

По мере потепления климата увеличивается скорость циркуляции воздуха в атмосфере, а это значит, что аэрозольные частицы быстрее рассеиваются и у них меньше времени на рост. Меньшие по размеру аэрозоли могут рассеивать солнечный свет эффективнее, чем крупные, а значит, охлаждающий эффект будет сильнее.

Следующее извержение может произойти где угодно. Учёные наблюдают за некоторыми районами, в том числе за Индонезией, одним из самых вулканически активных регионов планеты, и Йеллоустоуном на западе США, который не извергался с огромной силой уже сотни тысяч лет.

«Но какой вулкан будет следующим и когда — этого пока предсказать невозможно», — заключил Штоффель.

Ранее Telegraf.news писал, что в 2024 году в Индонезии уже просыпался вулкан. 16 апреля после 22 лет полного спокойствия внезапно проснулся Руанг. Выброс пепла достиг трёхкилометровой высоты, а местные власти вынуждены были объявить эвакуацию почти тысячи жителей одноименного острова.

В Индонезии впервые за 22 года проснулся вулкан Руанг – сотни людей эвакуировали