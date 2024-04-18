В Индонезии впервые за 22 года проснулся вулкан Руанг – сотни людей эвакуировали

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Опубликовано: 18.04.2024 08:42 , Обновлено: 18.04.2024

Во вторник, 16 апреля, в Индонезии после 22 лет полного спокойствия внезапно проснулся вулкан Руанг. Выброс пепла достиг трёхкилометровой высоты, а местные власти вынуждены были объявить эвакуацию почти тысячи жителей одноименного острова.

По данным Индонезийского центра вулканологии, непосредственно перед извержением вулкана была зафиксирована серия землетрясений. По прогнозам специалистов, в ближайшее время извержение вулкана не прекратится, поэтому власти ввели высший класс опасности, закрыли местный аэропорт и с острова Руанга и расположенного рядом острова Тагуланданга решили экстренно эвакуировать людей.

Вулкан Руанг расположен на островах Сангихе в Северном Сулавеси, Индонезия

По данным Reuters, местная авиакомпания Air Asia уже отменила рейсы в девять аэропортов Восточной Малайзии и Брунея, а территорию в шесть километров, непосредственно прилегающую к вулкану, оцепили. По словам представителя Индонезийского центра вулканологии Абдула Мухари, на данный момент эвакуировать из потенциально опасной зоны планируется около 1500 человек, число тех, кого может затронуть нынешнее ЧП, по его оценкам, может достичь 12 тыс. человек.

Официальные лица также не исключили риска цунами, если часть вулкана рухнет в океан. Именно так развивались события во время одного из извержений в прошлом - в 1871 году во время такого цунами, вызванного извержением вулкана, погибло порядка 400 человек.

Тем временем пользователи социальных сетей начали публиковать фото и видео завораживающих кадров извержения. На некоторых видео, снятых в ночное время, отчётливо видно, как с горы стекает красная лава, а в небе клубятся облака дыма. На одном из видео также запечатлены фиолетовые вспышки молний, которые озаряли небо над извергающимся вулканом.