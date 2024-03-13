"Гигантские водовороты" — Учёные нашли на дне земного океана следы влияния Марса

Опубликовано: 13.03.2024 18:15 , Обновлено: 13.03.2024

За последние 50 лет учёные проанализировали отложения со дна мирового океана, чтобы заглянуть на десятки миллионов лет назад. Это позволило им изучить силу глубоководных океанских течений, передаёт издание CNN. То, что обнаружили исследователи, поразило их.

Отложения показали, что течения на самом дне океана ослабевали и усиливались на протяжении климатических циклов, которые длились в совокупности более 2,4 миллиона лет.

Один из исследователей Сиднейского университета заявила, что учёные не ожидали обнаружить **** эти циклы, и существует только один способ объяснить их.

“Они связаны с циклами взаимодействия Марса и Земли, которые вращаются вокруг Солнца”, — отметила Адриана Дуткевич. По её словам, это первое исследование в мире, которое позволило установить такую связь, передаётCNN.

Две планеты влияют одна на одну посредством так называемого “резонанса”. Это значит, что небесные тела связаны гравитацией в тот момент, когда вращаются вокруг друг друга. Это явление меняет форму их орбит и оказывает влияние на длину расстояния от Солнца.

Авторы описали эти течения как “гигантские вихри”, которые могут достигать океанского дна, вызывая тем самым эрозию и большие скопления отложений.

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