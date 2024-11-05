«Налитые кровью» глаза, затмение с Марса и «Ведьмина шляпа». NASA показала 8 невероятных фото из космоса

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Опубликовано: 05.11.2024 12:45 , Обновлено: 05.11.2024

В предпоследний месяц 2024 года NASA опубликовало несколько впечатляющих снимков, сделанных во Вселенной. От галактик, находящихся на грани столкновения, до солнечных затмений на другой планете - эти снимки показывают огромную сложность космоса и влияние, которое мы оказываем на нашу планету.

Галактики как «налитые кровью» глаза

На этом снимке, сделанном космическим телескопом “Джеймс Уэбб”и космическим телескопом “Хаббл”, видны далекие галактики IC 2163 и NGC 2207 в космическом танце.

Эти две галактики, похожие на пару красных глаз во мраке космоса, находятся на расстоянии миллионов световых лет от Земли. Галактика слева, IC 2163, движется за NGC 2207 справа, слегка задевая своего спутника.

Ожидается, что за миллионы лет рукава двух галактик переплетутся и соединятся, закручиваясь друг в друга. Возможно, однажды их ядра даже объединятся, превратившись в одну гигантскую галактику.

Солнечное затмение с Марса

NASA опубликовало видео, снятое марсоходом Perseverance, на котором марсианская луна Фобос проходит перед Солнцем 30 сентября этого года.

Фобос - одна из двух марсианских лун, вторая - Деймос. Фобос составляет всего 23 километра в поперечнике, а его брат и сестра еще меньше - 12 километров. Тем временем диаметр земной луны составляет около 3476 километров.

Когда Фобос проходил перед Солнцем, для марсохода, находящегося на поверхности планеты, он выглядел как странный выпученный глаз.

Гладкий диск вокруг звезды Вега

С помощью телескопов «Джеймс Уэбб» и «Хаббл» астрономы смогли рассмотреть диск пыли, окружающий звезду Вега, известную по фильму 1997 года «Контакт».

Расположенная на расстоянии около 25 световых лет от нас, Вега окружена диском пыли. Астрономы надеялись найти доказательства существования планеты, скрывающейся в этом диске, но новые снимки показывают, что, судя по всему, ее там нет.

Телескопы «Хаббл» и «Уэбб» дают очень четкое представление о Веге. Это загадочная система, потому что она не похожа на другие околозвездные диски, которые мы рассматривали», - сказал Андраш Гаспар, исследователь из Университета Аризоны, в своем заявлении. «Диск Веги гладкий, до смешного гладкий».

Извержение вулкана в Мексике

На снимке, сделанном прибором OLI (Operational Land Imager) на спутнике Landsat 8, виден самый активный вулкан Мексики Попокатепетль, извергающий пепел и дым.

Вулкан был особенно активен на позапрошлой неделе, и пепел даже приостановил полеты 25 октября.

Жуткая туманность “Ведьмина шляпа”

NASA опубликовало изображение туманности с жутким названием «Ведьмина шляпа», сделанное в 2013 году прибором Wide-Field Infrared Survey Explorer (WISE).

Эта туманность, напоминающая лицо ведьмы, представляет собой звездной колыбелью на расстоянии около 1300 световых лет от Земли. Окружающее пространство, богатое пылью, служит сырьем для новых звезд. Внутри туманности молодые звезды освещают пыль и газ, создавая странное свечение.

Леса-призраки в Северной Каролине

На снимке, сделанном прибором OLI-2 (Operational Land Imager-2) на спутнике Landsat 9, можно увидеть менее впечатляющие последствия повышения уровня моря для кипарисовых лесов Северной Каролины.

С повышением уровня моря на побережье Северной Каролины наступающая соленая вода уничтожила прибрежные деревья, превратив их в скопление мертвой шелухи, известное как «леса-призраки».

«Чем ближе лес к уровню моря, тем выше риск гибели деревьев и обнаружения лесов-призраков», - сказал Си Ян, ученый-эколог из Университета Вирджинии, в интервью Обсерватории Земли NASA.

Небесная галактика “Пушечное ядро”

Космический телескоп «Хаббл» сделал это изображение спиральной галактики IC 3225, которая, похоже, мчится по космосу, как пушечное ядро, вытягивая за собой звездные рукава.

На IC 3225 воздействует так называемое «давление тарана» из горячего межгалактического газа в плотном скоплении галактик Virgo, которое сжимает одну сторону и тянет другую. Это, вероятно, усиливает звездообразование на сжатой стороне.

Призрачная аврора из космоса

В Хэллоуин NASA Earth разместило на сайте X фотографию авроры бореалис, сделанную из космоса 11 октября 2024 года во время геомагнитной бури G4.

«Аххх призрак!!! О, подождите, это всего лишь аврора бореалис. Наверное, мы немного на взводе, потому что это #Halloween!», - сказано в сообщении.