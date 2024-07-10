"Думала, кукуха поехала" — В небе над Беларусью заметили необычное свечение. Что это было?

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Опубликовано: 10.07.2024 10:21 , Обновлено: 10.07.2024

Накануне вечером соцсети заполонили кадры неопознанного летающего объекта, который можно было разглядеть невооружённым глазом. К счастью или к сожалению, ничего сверхъестественного не произошло — это была модульная ракета Ariane 6 европейского консорциума Arianespace, которую запустили во Французской Гвиане в 16:00 по местному времени.

Ракета, запущенная во Французской Гвиане — департаменте Франции, расположенном на северо-востоке Южной Америки, пролетела над западной частью России и близлежащими странами, сделав минимум три витка вокруг Земли. Судя по времени, над Беларусью её можно было увидеть во время второго из них.

Изначально планировалось, что старт состоится в 15:00 по местному времени (21:00 по Минску), однако после того, как в результате проверки специалисты выявили “небольшую проблему”, полёт отложили на час до 22:00 по белорусскому времени.

Траектория полёта ракеты Ariane 6

На борту ракеты 17 «пассажиров», в том числе 11 университетских микроспутников, а также спускаемые капсулы и небольшие научные экспериментальные инструменты. Миссия будет считаться успешной после того, как многоразовый разгонный блок ракеты упадёт в Тихий океан. В этом году запланирован ещё один запуск Ariane 6, в 2025 году — шесть, а в 2026 году — ещё восемь.

“Очень красиво, я видела. Думала, кукуха поехала после работы”, — написала под видео очевидцев из TikTok белоруска. Другая добавила:

“В Рогачёве тоже наблюдали эту штуку, наверное, минут 30. И сияние, и как будто взрыв — всё пролетало и меняло свечение”.

Ранее Telegraf.news писал, что высота Ariane 6 составляет 56 метров. А её старт обеспечивали, как сообщил руководитель проекта стартовой базы ESA Мишель Рицци, более 200 экспертов. Они разместились в близлежащем бункере. Охраняли место запуска также большое количество военнослужащих, в том числе три истребителя.

ESA запустило новейшую европейскую ракету Ariane 6 в космос