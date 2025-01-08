"Чистая магия" — Астронавт НАСА показал на видео, как выглядит полярное сияние из космоса

🎥 Видео

Опубликовано: 08.01.2025 19:42 , Обновлено: 08.01.2025

Американский астронавт НАСА Доналд Рой Петтит опубликовал на просторах соцсетей в прямом смысле слова космическое видео, в котором запечатлел полярное сияние. Несмотря на то, что он не уточнил, какая именно часть планеты изображена на кадрах, уникальность в том, что сделал он это на борту МКС.

Своё видео в социальной сети Х (бывший Twitter) Петтит подписал всего несколькими фразами: «Пролетаю над авророй (разновидность полярных сияний. — Прим. Ред.); интенсивно-зелёный». И вправду, на кадрах видно, как среди мерцающих ночных огней переливается “чистая магия”, как выразились пользователи социальной платформы.

[info_b]Доналд Рой Петтит — старейший действующий член корпуса астронавтов НАСА (на данный момент мужчине 69 лет). Он совершил 4 космических полёта общей продолжительностью в 369 суток 16 часов и 41 минуту. Помимо этого, известен своими 2 выходами в открытый космос общей длительностью в 13 часов 17 минут. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Европейское космическое агентство выложило в открытый доступ мозаику из кадров, снятых телескопом Euclid, которые охватывают, по подсчётам учёных, всего 1% от той части Вселенной, которая доступна взору.

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