Не все черные дыры - бывшие звёзды? Астрофизик рассказала о теориях

Опубликовано: 13.07.2025 19:43 , Обновлено: 13.07.2025

Они пугают, завораживают и, возможно, хранят главные тайны мироздания. Черные дыры десятилетиями остаются одной из самых сложных загадок для науки, порождая больше вопросов, чем ответов. Впрочем, за последние 20 лет астрофизики значительно продвинулись в исследованиях, пускай в массе своей теоретических.

“Мы знаем, что черная дыра настолько массивна, что её гравитация буквально разрывает ткань пространства-времени”, — сообщила Приямвада Натараджан, астрофизик из Йельского университета.

По её словам, в центре черной дыры образуется сингулярность — точка, где перестают работать все известные законы физики.

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Сингулярность — область бесконечно большой плотности, где материя сжата до минимального размера. В этом состоянии привычные понятия времени и пространства теряют смысл.

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От звезд до “космических монстров”

Изначально ученые считали, что черные дыры возникают после взрыва крупных звезд — сверхновых . Однако позже выяснилось, что существуют и сверхмассивные черные дыры, чья масса в миллиарды раз превышает солнечную.

“Раньше думали, что небольшие черные дыры постепенно растут, — заявила Натараджан. — Однако это не объясняет, как такие гиганты появились так быстро в молодой Вселенной”.

В 2017 году появилась новая теория: газовые облака в ранних галактиках почти сразу после Большого взрыва могли коллапсировать сразу в черные дыры, минуя стадию звезды.

“Вы превратитесь в спагетти”

Один из самых известных эффектов черных дыр — спагеттификация .

“Если упадете в черную дыру, разница в гравитации между головой и ногами растянет вас, как лапшу”, — пояснила Натараджан.

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Спагеттификация — процесс, при котором приливные силы черной дыры разрывают объект на части. Название отражает “удлинение” материи под действием гравитации.

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Не пылесосы, а “гравитационные ямы”

Кстати, вопреки мифам, черные дыры не засасывают всё вокруг.

“Это не космический водоворот, — отметил астроном Нокс. — Их притяжение действует как у любой массы: если держаться достаточно далеко, вы просто почувствуете тяготение”.

“Маленькие красные точки” — новая загадка

Тем временем, телескоп Джеймса Уэбба (JWST) обнаружил в космосе странные объекты — компактные красные пятна. И они остаются загадкой для астрономов. Все дело в том, что они могут быть как черными дырами, так и галактиками.

“Это могут быть либо плотные галактики, либо древние сверхмассивные черные дыры”, — предположила Бренна Моклер из Калифорнийского университета.

Тем временем ученые продолжают искать ответ на главный вопрос: что скрывается за границей черной дыры?